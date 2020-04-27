Сторожу школы в Зейском районе не доплачивали зарплату

В Зейском районе прокурор в судебном порядке защитил трудовые права работника школы. Оказалось, что сторож Умлеканской СОШ получал не полную зарплату, без учета некоторых надбавок. В итоге суд встал на защиту мужчины.

По информации областной прокуратуры, с учетом установленного минимального размера оплаты труда в размере 12 130 рублей, заработная плата работника, выполнившего нормы рабочего времени и нормы труда, при работе в условиях, не отклоняющихся от нормальных, с учетом начисления районного коэффициента в размере 70 % и северной надбавки в размере 50 % с 1 января 2020 года должна составлять не менее 26 686 рублей.

Прокурорской проверкой установлено, что заработная плата сторожа школы начислялась и выплачивалась в размере минимального размера оплаты труда с начислением на него районного коэффициента и северной надбавки. Начисление компенсации за работу в выходные и праздничные дни, а также за работу в ночные часы работодателем осуществлялось, однако начисленные суммы включались в доплату до минимального размера оплаты труда.

Таким образом, фактически выплата компенсации за работу в условиях, отличающихся от нормальных, работнику учреждения не производилась. Для трудовых прав гражданина прокурор района обратился в суд, потребовав обязать администрацию образовательного учреждения устранить нарушения.

Зейский районный суд рассмотрел требования прокуратуры и полностью их удовлетворил. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры Зейского района.