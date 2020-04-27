Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:28 1

Сторожу школы в Зейском районе не доплачивали зарплату

Сторожу школы в Зейском районе не доплачивали зарплату
Фото: sibdepo.ru

В Зейском районе прокурор в судебном порядке защитил трудовые права работника школы. Оказалось, что сторож Умлеканской СОШ получал не полную зарплату, без учета некоторых надбавок. В итоге суд встал на защиту мужчины.

По информации областной прокуратуры, с учетом установленного минимального размера оплаты труда в размере 12 130 рублей, заработная плата работника, выполнившего нормы рабочего времени и нормы труда, при работе в условиях, не отклоняющихся от нормальных, с учетом начисления районного коэффициента в размере 70 % и северной надбавки в размере 50 % с 1 января 2020 года должна составлять не менее 26 686 рублей.

Прокурорской проверкой установлено, что заработная плата сторожа школы начислялась и выплачивалась в размере минимального размера оплаты труда с начислением на него районного коэффициента и северной надбавки. Начисление компенсации за работу в выходные и праздничные дни, а также за работу в ночные часы работодателем осуществлялось, однако начисленные суммы включались в доплату до минимального размера оплаты труда.

Таким образом, фактически выплата компенсации за работу в условиях, отличающихся от нормальных, работнику учреждения не производилась. Для трудовых прав гражданина прокурор района обратился в суд, потребовав обязать администрацию образовательного учреждения устранить нарушения.

Зейский районный суд рассмотрел требования прокуратуры и полностью их удовлетворил. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры Зейского района.

Просмотров всего: 1979

#закон

распечатать


Общество 3

В школе Мазановского района ученики начальных классов занимались физкультурой на холоде
Происшествия

Житель Тынды лишился свободы за изготовление и хранение наркотиков
Общество 1

Тындинским сиротам предоставили жилье по решению суда
Происшествия 1

В Мазановском районе главный бухгалтер муниципального учреждения обвиняется в мошенничестве
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    вот как людей обманывают

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь