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27апреля
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сегодня, 15:27 0

Благовещенские каратисты начали онлайн-турнир

Благовещенские каратисты начали онлайн-турнир
Фото: www.instagram.com

В столице Амурской области стартовал онлайн-турнир по киокусинкай карате. Для проведения соревнований каратисты выбрали бесконтактную дисциплину – ката.

Каратисты состязаются в техническом комплексе приемов, или так называемом поединке с воображаемым соперником. Спортсмену необходимо продемонстрировать свою технику и знание последовательности элементов.

Для каждого возраста и уровня мастерства – свой список ката. Спортсмену нужно продемонстрировать комплекс и записать его на видео. Судьи оценивают верность выполнения «рисунка» ката, точность технических элементов, правильность передвижения в стойках и выкрика «кияй». Оценка проводится по балльной системе. Точно также судятся очные соревнования по ката, сообщает министерство по физкультуре и спорту.

Сейчас на суд тренеров каратисты прислали несколько десятков видео. Пока лучших выбирают внутри отдельных групп. Это первый этап соревнований. Если режим самоизоляции будет продлен, следующим этапом турнира станет проведение городских и областных онлайн-соревнований по ката.

Для проведения состязаний будет сформирована судейская бригада, которая займется отсмотром и оценкой присылаемых видео. Спортсмены, набравшие наибольшее количество баллов, будут награждены. Правда, когда эпидемиологическая обстановка наладится.

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