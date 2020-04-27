В Амурской области число заболевших коронавирусом выросло до 40 человек

В Приамурье лабораторно подтверждены четыре новых случая COVID-19. По одному новому заболевшему выявлено в Благовещенске и Белогорске и еще два – в Тынде. На 27 апреля в регионе выявлено уже 40 случаев новой коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости составляет 5,1 на 100 тысяч населения.

Таки образом, на сегодняшний день больше всего заболевших выявлено в областном центре – 20 человек, в Белогорске – 7 человек, в Завитинске – 1 человек,в Тынде – 6 человек, в Зее – 3 человека, в Свободном– 1 человек, в Магдагачинском районе – 2 человека.

Наибольший показатель заболеваемости COVID-19 составляет в Белогорске – 18,1 на 100 тысяч населения.

Из этих 40 человек пятеро уже выздоровели и выписаны из стационара. 35 продолжают получать необходимое лечение. У 16 человек – легкое течение заболевания в виде ОРВИ, у 6 – бессимптомное носительство, у 13 – внебольничная пневмония.

Мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и лабораторное обследование подлежащих контингентов продолжаются. По состоянию на 27 апреля проведено 9 818 исследований на COVID-2019. Обследованы 731 человек с диагнозом внебольничная пневмония. На изоляции по месту жительства находится 301 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Мы находимся в 3-й фазе эпидемического процесса. Это значит, что распространение идет, но ситуация контролируемая. Чтобы не допустить перехода к неконтролируемому процессу, нам всем необходимо жестко соблюдать все рекомендации. Очень требовательно относиться к себе, своим близким, коллегам и знакомым. Маски, дезинфекция, самоизодляция, избегание людных мест – обязательны. Будьте осторожны и бдительны», – подчеркнула руководитель управления Роспотрбнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

Амурчанам напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции по месту жительства в течение двух недель всем, приехавшим в регион. В случае появления малейших клинических признаков инфекционного заболевания необходимо немедленного вызова врача на дом. Контактные с заболевшим члены семьи должны изолироваться дома и не могут ходить на работу, учебу, а также в общественные места до получения результатов лабораторного обследования на COVID-19 заболевшего.

Власти обращают внимание, что у десяти заболевших амурчан новая коронавирусная инфекция протекает в виде пневмонии. Своевременно оказанная медицинская помощь позволит минимизировать риски осложнения течения заболевания.

Также на прошедшей неделе в Амурской области зарегистрировано 946 случаев заболеваний ОРВИ. Показатель заболеваемости (11,97 на 10 тысяч населения) ниже недельного эпидемического порога на 78,9%. Зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай гриппа А. Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями ниже контрольного.