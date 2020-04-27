Пожилым амурчанам раздают бесплатные продуктовые наборы

В связи с пандемией коронавируса амурчане старше 65 лет могут бесплатно получить продуктовый набор. В него входят несколько видов круп, подсолнечное масло, молоко, мука, макароны, консервы, сахар, соль и чай. Содержимое набора будет меняться в зависимости от того, к какой категории относятся пожилые люди.

«Это бесплатный продуктовый набор, который доставляется бесплатно. Но если человек звонит и говорит, что ему нужны продукты, которые не входят в его состав, то они будут идти за деньги. Есть категория «бесплатный набор», а есть категория «платный продуктовый набор». – поясняет руководитель волонтерской организации «Родные люди» Анна Котельникова. – К тому же, категории граждан 65 плюс разные: есть дети войны, инвалиды. Поэтому продукты, входящие в состав бесплатного набора, разные. Акция действует по всей Амурской области. Сегодня активизировался Белогорск, оттуда сейчас очень много заявок приходит».

Для получения продуктового набора нужно позвонить на горячую линию 112 и оставить заявку. Всего амурчанам раздадут 20 тысяч продуктовых наборов.