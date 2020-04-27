Доктора медицинских наук бесплатно проконсультируют амурчан по питанию в условиях самизоляции и карантина

На базе московского Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи» начал работу информационно-референсный контакт-центр. Он призван оперативно информировать и оказывать консультативную поддержку населения по вопросам оптимизации питания.

Задача центра – помочь россиянам, которые находятся в режиме самоизоляции или на карантине, подобрать подходящий рацион для себя и своих детей, сообщает федеральный Роспотребнадзор.

На вопросы позвонивших, в том числе амурчан, ответят ведущие специалисты центра: доктора и кандидаты медицинских наук, высококвалифицированные врачи-диетологи. Они расскажут о принципах оптимального питания и рекомендуемом наборе продуктов, который входит в среднесуточный рацион питания детей и взрослых, находящихся в режиме самоизоляции или карантина в домашних условиях в связи с COVID-19.

Подбирать правильное питание в такой ситуации необходимо как здоровым людям, так и имеющим алиментарно-зависимые заболевания. Эксперты учитывают химический состав и энергетическую ценность рациона, поясняют, как правильно составить режим питания и составляют рекомендации по физической активности. При обращении в контакт-центр также можно будет уточнить способы приготовления блюд и оптимизации рациона питания введением биологически активных добавок к пище и другие моменты.

Консультация со специалистом осуществляется бесплатно, оплата за междугородний звонок будет взиматься оператором связи в соответствии с установленным тарифом. Горячая линия работает ежедневно без выходных дней с 9:00 до 21:00 по московскому времени. Телефон горячей линии: 8 (495) 150-95-41.