В Амурской области с начала года снизилось число преступлений

В Амурской области за первый квартал 2020 года количество преступлений сократилось почти на 4 %. При этом в целом по стране отмечается рост преступности. Как и по России, чаще всего в регионе совершались преступления против собственности, личности, а также связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Как отмечает областная прокуратура, почти на 36 % снизилось количество уголовно-наказуемых деяний, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии; почти на 30 % – преступлений, совершенных группой лиц. Реже стали совершаться преступления лицами в состоянии алкогольного опьянения, потребителями наркотических средств и психотропных веществ, а также лицами, ранее совершавшими преступления. Кроме того, в области сократилось количество преступлений экономической и коррупционной направленности.

Также о положительных тенденциях рассказали и в областном УМВД. Там также отметили снижение количества зарегистрированных преступлений с начала года. Так, количество поставленных на учёт противоправных деяний составило 4 507. Полицейскими установлено 1 690 лиц, причастных к совершению преступлений. Органами внутренних дел в первом квартале этого года установлено местонахождение 506 граждан, пропавших без вести, задержано 155 лиц, находящихся в розыске за совершение преступлений. Наилучших результатов в служебной деятельности за первый квартал года добились отделы внутренних дел МВД России по Ивановскому и Тамбовскому районам, а также межмуниципальный отдел МВД России «Бурейский».

Как отметили в УВМД по Амурской области, угроза распространения коронавирусной инфекции оказывает влияние на служебную деятельность органов внутренних дел. Полиция решает новые задачи в условиях пандемии, динамично меняющегося законодательства. Начальник ведомства Константин Носков сказал, что главная задача органов внутренних дел сегодня – совместная работа с органами власти, Роспотребнадзором по недопущению распространения коронавируса.

Особое внимание Константин Носков обратил на уважительное отношение к гражданам, деликатное и корректное поведение в ходе выполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции с одновременным соблюдением законности при пресечении грубых правонарушений. Начальник УМВД призвал шире использовать такие формы профилактики, как предупреждение и разъяснение гражданам необходимости соблюдения установленных ограничений. Глава регионального ведомства подчеркнул, что недопустимо требовать от подчинённых количественных показателей, при этом указал на необходимость активизации работы по выявлению коррупционных преступлений.