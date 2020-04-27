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27апреля
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сегодня, 15:03 0

Ларису Гузееву во время съемок рассмешил «стояк в подъезде»

Ларису Гузееву во время съемок рассмешил «стояк в подъезде»
Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_/?hl=ru

Телеведущая Лариса Гузеева не смогла записать с первого дубля информацию об одной из невест, которая пришла на шоу «Давай поженимся!» Фрагмент из неудачных дублей появился в Инстаграме.

На передачу пришла 27-летняя москвичка Лола.

«Родители возлюбленного обвинили ее в том, что она наградила венерическим заболеванием не только их сына, но и весь стояк в подъезде», – пыталась рассказать о невесте Гузеева, но не смогла сдержать смех.

После нескольких неудачных дублей ведущая прокричала и обратилась к самой себе: «Так, Гузеева, не отвлекай никого». Вместе с ведущей в конце начала смеяться сама невеста и ее коллега Роза Сябитова.

«Ой, как смешно, стояк в подъезде, ну и что? Дайте я в конце это сделаю, я не могу», – обратилась ведущая к съемочной группе. В итоговом выпуске Гузеева все же смогла произнести фразу полностью.

Ранее участником шоу «Давай поженимся!» стал мужчина, переболевший коронавирусом. Этим он напугал ведущих.

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#ТВ #юмор

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