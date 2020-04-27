Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:51 7

В Благовещенске суд конфисковал почти 4 тысячи масок

В Благовещенске суд конфисковал почти 4 тысячи масок
Фото: pixabay.com

Благовещенский городской суд конфисковал 3 900 медицинских масок, которые были изъяты при попытке вывоза в Китай. Товар не был задекларирован. Водителей грузовых авто, где были обнаружены маски, оштрафовали.

Согласно материалам дела, 20 и 22 февраля 2020 года двое водителей российских грузовых автомобилей убывали из России в КНР через смешанный грузопассажирский пункт пропуска Благовещенской таможни. В ходе таможенного досмотра в кабинах автомобилей были выявлены 3 000 и 900 штук одноразовых медицинских масок.

Исходя из характера и количества товара, должностным лицом таможенного органа указанный товар определен как не для личного пользования, подлежащий обязательному декларированию. Поскольку товар не был задекларирован, в отношении водителей возбуждены дела об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Суд признал водителей виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 16.2 КоАП РФ. В качестве наказания применены административные штрафы в размере 4 650 и 1 395 рублей с конфискацией масок.

Просмотров всего: 983

#происшествия #суды

распечатать


Общество 1

В Амурской области с начала года снизилось число преступлений
Происшествия

Житель Тынды лишился свободы за изготовление и хранение наркотиков
Происшествия 20

По мосту через Зею запретили движение автобусов
В России и мире

Пьяная беременная женщина из Пскова устроила дебош в магазине на глазах у детей (видео)
Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    40 минут назад

    Лишить их лицензии на международные перевозки,козлов. А то всё плачутся и защиты у опоры россии ищут,какие они бедные и несчастные.

  • ds82

    ds82
    37 минут назад

    Думаю это одна коробка масок. Водители видимо леваком занимаются

  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    31 минута назад

    не блин в марте препод с педа коробками отправлял и еще по амуринфо его хвалили?!

  • wasso

    wasso
    24 минуты назад

    На соседнем ресурсе ( https://portamur.ru/news/detail/u-dalnoboyschikov-v-blagoveschenske-konfiskovali-meditsinskih-masok/ ): "Обоих признали виновными. В качестве наказания обоим назначены штрафы в размере половины стоимости товара (4650 рублей одному дальнобойщику и 1395 рублей — второму). Все маски у них были конфискованы, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда."

    Интересно, где Благовещенский городской суд взял такие цены - 3,1 рубль за маску?!

  • Демидыч

    Демидыч
    18 минут назад

    теперь суд обеспечен масками надолго и недорого

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    7 минут назад

    продолжая эту мысли про конфискат, суд вообще всем обеспечен)))

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    5 минут назад

    Интересно, где Благовещенский городской суд взял такие цены - 3,1 рубль за маску?!--Так они столько и стоят и стоили. Маски конфискованы и (конфискат подлежит уничтожению)...

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь