В Благовещенске суд конфисковал почти 4 тысячи масок

Благовещенский городской суд конфисковал 3 900 медицинских масок, которые были изъяты при попытке вывоза в Китай. Товар не был задекларирован. Водителей грузовых авто, где были обнаружены маски, оштрафовали.

Согласно материалам дела, 20 и 22 февраля 2020 года двое водителей российских грузовых автомобилей убывали из России в КНР через смешанный грузопассажирский пункт пропуска Благовещенской таможни. В ходе таможенного досмотра в кабинах автомобилей были выявлены 3 000 и 900 штук одноразовых медицинских масок.

Исходя из характера и количества товара, должностным лицом таможенного органа указанный товар определен как не для личного пользования, подлежащий обязательному декларированию. Поскольку товар не был задекларирован, в отношении водителей возбуждены дела об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Суд признал водителей виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 16.2 КоАП РФ. В качестве наказания применены административные штрафы в размере 4 650 и 1 395 рублей с конфискацией масок.