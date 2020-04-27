В среду из-за коронавируса ограничат въезд в Свободный и села Свободненского района

Фото: svb28.ru/Роман Пустовой

В среду, 29 апреля, будет ограничен въезд в город Свободный и населенные пункты Свободненского района. Соответствующие нормативные акты проходят доработку в правительстве Амурской области. Рассмотреть их должны во вторник, 28 апреля.

Ранее ограничение планировали ввести со вторника, 28 апреля и речь шла только о городе президентского внимания.

На въезде в Свободный появится несколько пунктов пропуска, места уже определены. На этих КПП будут дежурить полицейские, сотрудники Росгвардии и медики. Автомобили, которые имеют право проезда, будут проходить санобработку. У пассажиров будут измерять температуру.

Также будет отменено автобусное пассажирское сообщение. Прорабатывается вопрос, чтобы ограничить посещение муниципалитетов и пассажирами поездов. Соответствующее письмо уже направлено в РЖД, в работу вовлечены сотрудники полиции на транспорте, сообщает пресс-служба областного правительства.

Таким образом въехать в Свободный и населенные пункты Свободненского района смогут только жители с пропиской. При этом, жители района смогут приезжать в Свободный. Также из города и района беспрепятственно выпустят тех, кто имеет регистрацию в другом муниципалитете Приамурья.

Тем, у кого нет свободненской прописки, нужно будет оформлять пропуск для доступа в ограниченную зону. Для выезда из города и района свободненцам также понадобится специальная бумага. Планируется, что пропуска будут оформляться в местной администрации, а также в МФЦ Приамурья.

Ведется работа, направленная на то, чтобы избежать больших скоплений граждан, очередей, уверяют власти. Пропуска будут выдаваться для осуществления той или иной деятельности – например, доставки важных грузов, а также амурчанам, но в исключительных случаях, при наличии объективной потребности.

«Наша задача – максимально оповестить о новых мерах жителей области, включиться в работу активно с самого первого дня, чтобы не допустить существенных ошибок и не доставить гражданам значительных неудобств. Особое внимание планируем уделить организации выдачи пропусков», – заявил губернатор Василий Орлов.

Планируется, что такой режим продлится с 29 апреля по 13 мая включительно.

Вся актуальная информация, нормативные акты будут размещены на сайте регионального правительства.