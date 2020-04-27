Житель Тынды лишился свободы за изготовление и хранение наркотиков

Тындинский районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению жителя Тынды. Он признан виновным в незаконном хранении и изготовлении без цели сбыта наркотиков в крупном размере. В сентябре 2018 года, находясь за пределами города, мужчина обнаружил кусты дикорастущей конопли, из которой он изготовил гашишное масло массой более 15 граммов.

Наркотик мужчина хранил для личного потребления у себя дома – в холодильнике до момента его изъятия сотрудниками полиции.

Суд учел обстоятельства уголовного дела, в том числе рецидив преступлений и назначил виновному 3 года 4 месяца лишения свободы без штрафа и ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает областная прокуратура.