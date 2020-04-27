На Приамурье движется северо-западный циклон

С 30 апреля по 2 мая на территорию Амурской области выйдет северо-западный циклон, который принесет резкое изменение погоды. Смещение атмосферных фронтов будет сопровождаться усилением ветра до 15–20 метров в секунду, 1 и 2 мая порывы ветра будут достигать 20–24 метров.

В большинстве северных районов и местами на юге области ожидаются осадки, на северо-востоке местами сильные с гололедными явлениями. На юге области ожидается преимущественно дождь, в северных районах дождь будет переходить в мокрый снег.

С первого мая температура в регионе кратковременно понизится на 5 – 10 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр в своем Инстаграме.