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На Приамурье движется северо-западный циклон

На Приамурье движется северо-западный циклон
Фото: yandex.ru

С 30 апреля по 2 мая на территорию Амурской области выйдет северо-западный циклон, который принесет резкое изменение погоды. Смещение атмосферных фронтов будет сопровождаться усилением ветра до 15–20 метров в секунду, 1 и 2 мая порывы ветра будут достигать 20–24 метров.

В большинстве северных районов и местами на юге области ожидаются осадки, на северо-востоке местами сильные с гололедными явлениями. На юге области ожидается преимущественно дождь, в северных районах дождь будет переходить в мокрый снег.

С первого мая температура в регионе кратковременно понизится на 5 – 10 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр в своем Инстаграме.

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#погода

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    40 минут назад

    Да что же так не везет!

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