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27апреля
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сегодня, 13:31 6

В Приамурье кафе и рестораны могут возобновить работу в несколько этапов

В Приамурье кафе и рестораны могут возобновить работу в несколько этапов
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений. На начальном этапе выхода из самоизоляции предлагается разрешить работать кафе и ресторанам площадью меньше 50 квадратных метров, где есть не более пяти столиков на 1-2 места.

«Переходный режим (начало выхода людей из массовой самоизоляции): работают предприятия общественного питания площадью не более 50 квадратных метров при условии установки в обеденном зале не более 5 столов по 1-2 посадочных места (расстояние между столами должно быть не менее 1 метра)», – цитируют рекомендации РИА Новости.

При этом массовые мероприятия, в том числе банкеты и поминки, должны быть запрещены, уточняется в материалах.

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#коронавирус #торговля

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    подарок от благодетелей из ЕР

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    но обязательно в маске надо быть!!!!

  • google_дима егоров

    google_дима егоров
    1 час назад

    А как же 30 человек и, всё, полный карантин?

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    У дальнобойщиков в Благовещенске конфисковали 3900 медицинских масок. Средства защиты они пытались вывезти в Китай. новости от Порт-Амура

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Так бы и написали,открыть пивнушки,первыми.

  • Авантыч

    Авантыч
    27 минут назад

    google_дима егоров

    А как же 30 человек и, всё, полный карантин?



    Какой полный карантин? Орлов сказал, что снова все закроют, как это уже было.

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