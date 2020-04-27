В Приамурье кафе и рестораны могут возобновить работу в несколько этапов

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений. На начальном этапе выхода из самоизоляции предлагается разрешить работать кафе и ресторанам площадью меньше 50 квадратных метров, где есть не более пяти столиков на 1-2 места.

«Переходный режим (начало выхода людей из массовой самоизоляции): работают предприятия общественного питания площадью не более 50 квадратных метров при условии установки в обеденном зале не более 5 столов по 1-2 посадочных места (расстояние между столами должно быть не менее 1 метра)», – цитируют рекомендации РИА Новости.

При этом массовые мероприятия, в том числе банкеты и поминки, должны быть запрещены, уточняется в материалах.