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27апреля
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сегодня, 12:29 4

В лидирующем по коронавирусу на Дальнем Востоке Хабаровском крае открылся сезон весенней охоты

В лидирующем по коронавирусу на Дальнем Востоке Хабаровском крае открылся сезон весенней охоты
Фото: pixabay.com

Правительство края установило сроки весенней охоты на водоплавающую дичь. С 25 апреля, на юге региона можно добывать утку. Охота будет разрешена до 4 мая включительно. На севере вести отстрел можно будет позже – с 9 и по 18 мая.

Для получения охотничьих билетов желающим надо обратиться в министерство природных ресурсов края. Заявки на получение разрешений можно направить по почте заказным почтовым отправлением, по электронной почте priroda@adm.khv.ru, через портал государственных услуг, на официальном сайте министерства природных ресурсов края, – сообщили в краевом правительстве.

Как сообщало Амур.инфо, в Амурской области весеннюю охоту на водоплавающую дичь в этом году не откроют. Такое решение принято в связи с рекомендациями федеральных Росприроднадзора и Министерства природных ресурсов в целях профилактики и недопущения распространения коронавируса.

С таким решением не согласились амурские охотники. Они недоумевают, почему в Хабаровском крае, где плотность населения и количество зараженных больше, весеннюю охоту не запретили.

Весенняя охота оказалась под запретом и в другом дальневосточном регионе – Приморском крае. Здесь запрет на любую дичь действует до 30 апреля.

Хабаровский край сейчас лидер на Дальнем Востоке по статистике заболеваний COVID-19. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Хабаровском крае по данным на 26 апреля выявлено 406 случаев коронавируса, пятеро пациентов скончались. В Приморском крае 278 случаев заболевания и 3 летальных исхода.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    там народный губернатор

  • Мира

    Мира
    57 минут назад

    Задолбали с этой охотой.

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    43 минуты назад

    Там губернатор мягковат, потому и лидируют по ковид.

  • anschutka

    anschutka
    20 минут назад

    Ну и правильно сделали. На свежем воздухе люди здоровее будут. В городе заразиться больше шансов.

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