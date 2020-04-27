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27апреля
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сегодня, 12:22 7

По мосту через Зею запретили движение автобусов

По мосту через Зею запретили движение автобусов
Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

В Благовещенске введено временное ограничение на движение общественного транспорта весом свыше 3,5 тонны. Ограничение действует с 10 часов утра 27 апреля, и продлится на период проведения ремонтных работ, предварительно – до 16 мая.

Как сообщало Амур.инфо, а одном из пролетов моста просела плита перекрытия. Был введен режим ЧС локального характера. И, поначалу, было введено ограничение на движение грузового транспорта весом больше 3,5 тонны. Теперь под ограничение попал и общественный транспорт.

Для других участников движения с 26 апреля для безопасности было полностью закрыто движение по одной из полос моста, по второй организовано реверсивное движение для легкового автотранспорта.

Компанией «Петромоделинг проект», которая исполняет муниципальный контракт по созданию проекта капремонта моста, были проведены необходимые расчеты, подготовлен проект организации движения по объекту.

«Существенным условием этого проекта является ограничение движения всего грузового транспорта. На сегодняшний день – это главный вопрос. Грузовым считается транспорт весом свыше 3,5 тонн. Движение такого транспорта в настоящее время запрещено. Это касается и пассажирских междугородних автобусов. Проводим работу с сельхозпроизводителями, перевозчиками, транспортными компаниями, для того чтобы перенаправить потоки по альтернативному маршруту. Переговорили со всеми хозяйствующими субъектами, чтобы они поменяли свою логистику и использовали свободненское направление. То же самое будет происходить и с общественным транспортом. Часть автобусов, мы предполагаем, пойдет по свободненской трассе. Также решаем вопрос о возможности пересадки пассажиров на более легкий транспорт», – сообщил первый заммэра Олег Имамеев.

В районе Владимировки и Новотроицкого шоссе оборудованы площадки, где есть возможность перегрузить продукцию на более легкий транспорт.

В настоящее время движение по мосту регулирует ГИБДД. В течение дня будет установлен реверсивный светофор. На объекте действует ограничение по весу, скорости и дистанции между автомобилями. Она должна составлять не меньше 15 метров, сообщает пресс-служба мэрии.

«Что касается ремонтных работ, сегодня в течение дня мы рассчитываем получить проектное решение. Пострадала балка, плита перекрытия, по которым нужно производить расчеты и их изготавливать. После изготовления они будут смонтированы, и будет уложено асфальтобетонное покрытие. Предполагаемые сроки на все эти действия – порядка 20 дней», – уточнил Олег Имамеев.

Автовладельцев и пассажиров просят с пониманием отнестись к данной ситуации.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    пока жаренный петух не клюнет ....

  • Аксюта

    Аксюта
    49 минут назад

    Дотянули, экспертизы они всё делали. А теперь простите, извините. Как выжить перевозчикам? Какие нафиг альтернативные маршруты? Вы что там белены объелись? Тут и так из-за коронавируса пассажиропоток упал на нет. Предлагаю найти альтернативный маршрут для тех, кто инициировал и делал экспертизу, с космодрома на Луну, в одну сторону!

  • маузер

    маузер
    44 минуты назад

    на какой там строчке медиарейтинга васек и какой классный управленческий состав в мэрии. Область живет!

  • Душелов

    Душелов
    32 минуты назад

    Зачем планомерно и нудно работать, когда можно попросить отнестись с пониманием...

  • headache

    headache
    20 минут назад

    ДушеловЗачем планомерно и нудно работать, когда можно попросить отнестись с пониманием...


    ++++++++++ поддерживаю

  • Агамемнон

    Агамемнон
    20 минут назад

    Многие были лучшего мнения о Василии

  • Алекsей

    Алекsей
    12 минут назад

    Вот душегубы что творят! Ведь если фура пойдёт ну например из Хабаровска в Благовещенск через Свободный, то она не просто проедет лишние примерно 170 км., но и налог Платон дополнительно возьмёт за проезд по федеральной трассе Амур. А между Свободным и Благовещенском дорога хреновая, такое ощущение что наши дороги по ночам бомбит НАТО, яма на яме, а в них ещё по яме, не дай бог в одну из них попасть и колеса а то и авто лишишься. Обычному гражданину, как пассажиру, чтобы приехать из Благовещенска в Белогорск нужно теперь больше времени в дороге потратить и заплатить перевозчику за лишние километры придётся! Ужас, что творит руководство областью. Область выживает!

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