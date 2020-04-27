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27апреля
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Житель Благовещенска встретил представителя самого северного вида амфибий (фото)

Житель Благовещенска встретил представителя самого северного вида амфибий (фото)

Житель Благовещенска, Роман, встретил рядом со своим домом хвостатую амфибию. Мужчина прислал в редакцию Амур.инфо фото необычной находки. Амурчанин предположил, что это обычный тритон, однако амурский специалист уверила, что это сибирский углозуб. Животное очень редко выходит к людям.

Романа поразил тот факт, что земноводное появилось в необычной для него среде.

«Супруга вышла из дома и увидела его прям около двери. Сначала подумали, валяется что-то, а потом смотрю – вот такая вот ерунда, тритончик маленький. Он возле дома был, потом уполз куда-то. Дело в том, что он земноводный, а откуда? Живем на сопке. Рядом ни болота, ни озер, до реки далеко, близко город. Живу в этом доме три года и такое первый раз вижу. Он еще и проснулся с зимы, а тут опять зима. Тепла ему надо», – рассказал Роман. Мужчина добавил, что земноводное относительно небольшого размера. В длину, вместе с хвостом, достигает 12-14 сантиметров.

Доцент кафедры биологии и методики обучения биологии БГПУ Елена Маликова рассказала, что благовещенец встретил сибирского углозуба, который обычно ведет себя скрытно и людям не показывается.

«Это сибирский углозуб, которого не очень правильно называют тритоном. Это не ящерица, а хвостатая амфибия, родственник лягушек. Сейчас им как раз пора просыпаться после зимовки. Он не относится к охраняемым. Однако это самый северный вид амфибий, водится там, где других земноводных (которые вообще теплолюбивы) уже нет. Это обычный вид, но в норме скрытный, на глаза попадается нечасто. Судя по виду, со здоровьем у него все в порядке, достаточно упитанный», – пояснила Елена Ивановна. Сибирского углозуба возможно содержать в доме, но лучше оставить его в природе – отнести в ближайший лес или парк, настаивает специалист.

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#животные

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    оштрафовать-нарушил режим самоизоляции

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