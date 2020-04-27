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сегодня, 11:59 5

В Приамурье из-за коронавируса на полную изоляцию уходят еще три соцучреждения (видео)

В Приамурье из-за коронавируса на полную изоляцию уходят еще три соцучреждения (видео)
Фото: instagram.com/minsotsamur

С понедельника, 27 апреля, на полную изоляцию уходят еще три социальных учреждения Амурской области: Мухинский и Мазановский психоневрологические интернаты, Малиновский детский дом. На очереди – пять домов для престарелых в Белогорске, Благовещенске, Свободном, Екатеринославке и Серышево.

Первым ушедшим на самоизоляцию соцучреждением Приамурья стал Белогорский психоневрологический интернат, который «закрыл» своих подопечных от коронавируса 22 апреля.

И чтобы поддержать своих коллег, заступающих на долгое 14-дневное дежурство, сотрудники Белогорского интерната подготовили видеоролик, полный оптимизма и юмора. В ролике сообщается, что «лучшее лекарство от вируса плохого – позитив и улыбка вот честно слово», «новости не слушайте – витамины кушайте», «защищайте организм, вам поможет оптимизм», «Главным делом руки мыть, а про улицу забыть», «держим крепко оборону, закупаем макароны, гречки полные кладовки – не страшны нам голодовки».

При этом у сотрудников дома остались свои дети, пожилые родители, многочисленные хлопоты, невыученные школьные уроки, рассада на подоконнике, так и не открытый дачный сезон.

В министерстве социальной защиты Амурской области призывают поддержать каждого работника, кто объявил борьбу COVID-19 за самых слабых, самых незащищенных жителей региона: за детей, пожилых, инвалидов.

«Наши довольны – мы теперь круглые сутки рядом с ними», – пишут работники соцучреждений.

Решение о самоизоляции социальных учреждений направлено на защиту опекаемых, поскольку они очень уязвимы в плане здоровья и находятся в группе риска.

По согласованию с медицинскими организациями проводится обследование (тестирование) работников, заступающих на смены, на возможное носительство COVID-2019. Каждая смена будет осуществлять работу не менее 14 дней.

Учреждения заранее готовили запасы продуктов питания, питьевой воды, медикаментов, чистящих средств, средств индивидуальной защиты, продукции по уходу за подопечными, гигиенических средств – минимум на три недели.

Также учреждения дооснастили необходимым количеством кроватей, постельного белья; обеспечили возможностью видеосвязи с родственниками – как проживающих, так и сотрудников, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Амурской области.

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#коронавирус #соцзащита

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    интересно сотрудникам поднимут за это зарплату?и кто с их детьми сидеть будет?

  • bayan-spam

    bayan-spam
    1 час назад

    через 14 дней придёт новая смена. И если они будут заразны то весь дом заразят! ВОПРОС в чём смысл работать по 14 дней?!

  • Дочь Самурая

    Дочь Самурая
    29 минут назад

    А пациентов можно, да , показывать ?

  • anschutka

    anschutka
    24 минуты назад

    Вахтовый режим работы захватывает новые сферы, однако

  • Кукумбер

    Кукумбер
    2 минуты назад

    А в Политех, я так понял, почему-то люди так и ходят на работу, хотя студентов уже давно не видно

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