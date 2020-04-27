Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:35 0

Пьяная беременная женщина из Пскова устроила дебош в магазине на глазах у детей (видео)

Пьяная беременная женщина из Пскова устроила дебош в магазине на глазах у детей (видео)
Фото: Стоп-кадр из видео

Беременная и пьяная жительница Пскова устроила скандал в магазине на глазах у малолетних детей. Видео с места происшествия опубликовало Псковское агентство информации.

Будущая мать в компании подруги и четверых детей решила, что её обслуживают медленно. Простояв немного в очереди, она бросалась в кассира и администратора жалобной книгой и ударила одного из сотрудников по лицу.

В ответ на просьбы вести себя прилично беременная начала ругаться матом, не смущаясь присутствия несовершеннолетних. На видео слышно, как ее ребёнок плачет и просит её: «Мама, хватит!» – но на дебоширку это не действует.

«Я тут должна два часа в очереди стоять? Беременную обслужить не можете? Ты уволиться хочешь?» – кричала женщина на кассира.

После этого дебоширка с подругой и детьми ушла из магазина, и села за руль. Обеспокоенные сотрудники вызвали полицию. Вскоре правоохранители задержали машину, освидетельствование показало алкогольное опьянение. На нарушительницу был составлен протокол.

Просмотров всего: 1503

#дети #происшествия

распечатать


Происшествия 7

По мосту через Зею запретили движение автобусов
Происшествия 22

Большегрузам запретили движение по мосту через реку Зея
Происшествия 42

На автомобильном мосту через Зею в Благовещенске ввели режим ЧС
Происшествия 14

Появилось видео стрельбы в благовещенском супермаркете
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь