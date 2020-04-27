Пьяная беременная женщина из Пскова устроила дебош в магазине на глазах у детей (видео)

Фото: Стоп-кадр из видео

Будущая мать в компании подруги и четверых детей решила, что её обслуживают медленно. Простояв немного в очереди, она бросалась в кассира и администратора жалобной книгой и ударила одного из сотрудников по лицу.

В ответ на просьбы вести себя прилично беременная начала ругаться матом, не смущаясь присутствия несовершеннолетних. На видео слышно, как ее ребёнок плачет и просит её: «Мама, хватит!» – но на дебоширку это не действует.

«Я тут должна два часа в очереди стоять? Беременную обслужить не можете? Ты уволиться хочешь?» – кричала женщина на кассира.

После этого дебоширка с подругой и детьми ушла из магазина, и села за руль. Обеспокоенные сотрудники вызвали полицию. Вскоре правоохранители задержали машину, освидетельствование показало алкогольное опьянение. На нарушительницу был составлен протокол.