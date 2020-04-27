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27апреля
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сегодня, 11:02 0

Майские спортивные состязания в Приамурье перенесли на осень

Майские спортивные состязания в Приамурье перенесли на осень
Фото: sport-pl.ru

В Приамурье переносят все соревнования, которые планировалось провести в мае, на более поздний срок. Некоторые спортивные мероприятия планируют провести в августе или сентябре, В Тынде финал спартакиады решили вообще отменить.

В Амурской области запланировано более 370 спортивных акций, соревнований и эстафет, приуроченных к 75-летию Великой Победы. В них должны были поучаствовать около 40 тысяч спортсменов.

Среди самых массовых событий – традиционная легкоатлетическая эстафета, которая проходит во всех уголках Приамурья. Кроме того, к юбилею окончания Великой Отечественной войны область планировала присоединиться ко Всероссийскому проекту «Песни памяти на стадионах». Его суть заключается в том, чтобы почтить память героев песнями военных лет в исполнении болельщиков и участников крупных спортивных соревнований.

Пока речи о полной отмене мероприятий не идет. В областном министерстве спорта надеются на то, что эпидемиологическая обстановка в стране и регионе позволит провести их позднее. Предполагается, что часть состязаний будет перенесена на сентябрь – к дате окончания Второй мировой войны.

Некоторые из мероприятий к 75-летию Победы успели состояться еще до введения карантинных мер – это международный хоккейный матч на реке Амур, турнир по зимнему двоеборью и троеборью «Железный человек», соревнования по карате, ушу, самбо и другие.

В связи с эпидемиологической обстановкой, изменения коснулись и проведения финалов спартакиад. Так сельская спартакиада, которая должна была пройти в конце июня в селе Ивановка, пока перенесена на август. Точные сроки будут определены 1 июля, исходя из ситуации с распространением COVID-19. А вот финал спартакиады городов, в этом году его должна была принять Тында, решено отменить.

«Сейчас все крупные города попали в достаточно жесткие рамки и подготовиться к спортивно-массовым мероприятиям у них нет возможности, потому что тренировки не проходят, – рассказал министр по физической культуре и спорту Приамурья Дмитрий Кутека. – Кроме того, в спартакиаде принимает участие трудовое население, которое сейчас в не очень хорошей экономической ситуации, и есть большая озабоченность, что на пять дней на спартакиаду городов в Тынду руководители мало кого отпустят».

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