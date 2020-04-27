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10 утренних привычек, которые обеспечат зарядом бодрости на весь день

Содержание

1. Просыпайтесь как можно раньше

2. Пейте воду

3. Утренняя зарядка

4. Принимайте контрастный душ по утрам

5. Ведите регулярные записи

6. Найдите в первой половине дня время для любимого дела

7. Поставьте цели на неделю, месяц, год

8. Проверьте почту и социальные сети

9. Проявите любовь к домашним животным

10 утренних привычек, которые обеспечат зарядом бодрости на весь день
Фото: congerdesign с сайта Pixabay

Часто многие просыпаются утром, но чувствуют вялость и усталость, а день ведь еще не начался. Оказывается, благодаря полезным и нужным привычкам можно быть веселым уже с утра. Делайте эти 10 легких вещей ежедневно и каждое утро у вас будет отличное самочувствие!

1

Просыпайтесь как можно раньше

Многие из нас любят поставить будильник на одно время, а встать по второму будильнику через часик. Либо вам хочется просыпаться раньше, а организм против этого и вы вновь переводите будильник на более позднее время. Оказывается, привычку вставать рано можно выработать. Но не стоит делать этого сразу и просыпаться в 6 утра, если вы привыкли вставать в 8 часов. Учеными доказано, что делать это нужно постепенно.

Первое, с чего нужно начать, это постепенно переносить время будильника. Начните с малого – просыпайтесь в 7:50. И так на протяжении недели. Привыкли? Следующий шаг – 7:40. И так постепенно. Такой переход может занять от одного до двух месяцев. Но в итоге ваш организм будет медленно, но верно перестраиваться на ранние подъемы.

Не забывайте, что с таким раскладом нужно корректировать и время отбоя. Не стоит удивляться, если организм будет против того, чтобы ложиться в четыре утра и вставать в шесть. Помните о том, что человеку необходимо спать для отличного самочувствия от семи до девяти часов.

2

Пейте воду

Ни для кого не секрет, что человек на 60 % состоит из воды. Поэтому нам постоянно нужно поддерживать баланс воды в организме. Рассчитайте свою норму и выпивайте ее ежедневно. А чтобы организм пришел в себя после пробуждения, выпевайте по утрам стакан теплой воды. Это поможет проснуться и взбодриться.

3

Утренняя зарядка

Да, правило старо, как мир, но оно работает! Чтобы с утра взбодриться, потратьте 10-15 минут на зарядку.

Это не только придаст бодрости с утра, но и поможет контролировать вес.

4

Принимайте контрастный душ по утрам

После зарядки, конечно же, нужно подготовиться к грядущему дню. И на помощь придет контрастный душ. Такая процедура подарит не только ощущение свежести, но и окажет положительное влияние на психическое состояние.

5

Ведите регулярные записи

По утрам ваша голова чиста и открыта мыслям. Пишите каждое утро планы на день. Это поможет сконцентрироваться и сделать максимальное количество дел.

6

Найдите в первой половине дня время для любимого дела

Для этого не нужно много времени, будет достаточно 5-15 минут. Медитация, рисование, чтение книги, что угодно. Главное заняться делом, которое отвлечет от бытовой суеты.

7

Поставьте цели на неделю, месяц, год

Если ведете дневник и делитесь в нем планами – отлично! Но также стоит и завести четкий план дел на неделю, месяц и год. Как отмечают специалисты, 80 % из намеченного обычно сбывается.

Но только не стоит писать цели и сразу про них забывать. Возвращайтесь к ним каждое утро, перечитывайте и вычеркивайте те цели, которые уже достигнуты.

8

Проверьте почту и социальные сети

Постарайтесь уделять социальным сетям ограниченное время. И заходите в них только после того, как выполните все основные утренние дела и строго на определенное время.

9

Проявите любовь к домашним животным

Если у вас есть живность дома (котик или рыбки, не так важно) побудьте с ними, уделите им время перед тем, как приступите к важным делам. Это поможет вам зарядиться силами и прекрасным настроением с самого утра.

Это далеко не все, что поможет вам быть бодрым и продуктивным в течение всего дня. Но выполняя эти простые правила и рекомендации, вы точно будете бодрее!

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