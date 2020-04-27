10 утренних привычек, которые обеспечат зарядом бодрости на весь день

Часто многие просыпаются утром, но чувствуют вялость и усталость, а день ведь еще не начался. Оказывается, благодаря полезным и нужным привычкам можно быть веселым уже с утра. Делайте эти 10 легких вещей ежедневно и каждое утро у вас будет отличное самочувствие!

1 Просыпайтесь как можно раньше Многие из нас любят поставить будильник на одно время, а встать по второму будильнику через часик. Либо вам хочется просыпаться раньше, а организм против этого и вы вновь переводите будильник на более позднее время. Оказывается, привычку вставать рано можно выработать. Но не стоит делать этого сразу и просыпаться в 6 утра, если вы привыкли вставать в 8 часов. Учеными доказано, что делать это нужно постепенно. Первое, с чего нужно начать, это постепенно переносить время будильника. Начните с малого – просыпайтесь в 7:50. И так на протяжении недели. Привыкли? Следующий шаг – 7:40. И так постепенно. Такой переход может занять от одного до двух месяцев. Но в итоге ваш организм будет медленно, но верно перестраиваться на ранние подъемы. Не забывайте, что с таким раскладом нужно корректировать и время отбоя. Не стоит удивляться, если организм будет против того, чтобы ложиться в четыре утра и вставать в шесть. Помните о том, что человеку необходимо спать для отличного самочувствия от семи до девяти часов.

2 Пейте воду Ни для кого не секрет, что человек на 60 % состоит из воды. Поэтому нам постоянно нужно поддерживать баланс воды в организме. Рассчитайте свою норму и выпивайте ее ежедневно. А чтобы организм пришел в себя после пробуждения, выпевайте по утрам стакан теплой воды. Это поможет проснуться и взбодриться.

3 Утренняя зарядка Да, правило старо, как мир, но оно работает! Чтобы с утра взбодриться, потратьте 10-15 минут на зарядку. Это не только придаст бодрости с утра, но и поможет контролировать вес.

4 Принимайте контрастный душ по утрам После зарядки, конечно же, нужно подготовиться к грядущему дню. И на помощь придет контрастный душ. Такая процедура подарит не только ощущение свежести, но и окажет положительное влияние на психическое состояние.

5 Ведите регулярные записи По утрам ваша голова чиста и открыта мыслям. Пишите каждое утро планы на день. Это поможет сконцентрироваться и сделать максимальное количество дел.

6 Найдите в первой половине дня время для любимого дела Для этого не нужно много времени, будет достаточно 5-15 минут. Медитация, рисование, чтение книги, что угодно. Главное заняться делом, которое отвлечет от бытовой суеты.

7 Поставьте цели на неделю, месяц, год Если ведете дневник и делитесь в нем планами – отлично! Но также стоит и завести четкий план дел на неделю, месяц и год. Как отмечают специалисты, 80 % из намеченного обычно сбывается. Но только не стоит писать цели и сразу про них забывать. Возвращайтесь к ним каждое утро, перечитывайте и вычеркивайте те цели, которые уже достигнуты.

8 Проверьте почту и социальные сети Постарайтесь уделять социальным сетям ограниченное время. И заходите в них только после того, как выполните все основные утренние дела и строго на определенное время.