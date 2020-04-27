Одиннадцать природных пожаров действуют в Амурской области

На территории Амурской области 27 апреля зарегистрировано одиннадцать природных пожаров. Один ликвидирован в Тындинском районе на площади 47 гектаров. Еще три возгорания локализованы на площади 124 гектара в Магдагачинском, Зейском и Сковородинском районах.

С 24 апреля на территории Сковородинского района продолжают действовать два природных пожара. На их ликвидации работают 71 человек, среди которых парашютисты и десантники «Амурской авиабазы», работники лесохраны и пожарные групп оперативного реагирования противопожарной службы области из Ивановки, Тамбовки, Томичей и Константиновки. Справится с огнем пожарным помогает 14 единиц тяжелой техники – тралы, трактора, вездеходы. На пожарах в Зейском и Сковородинском районах работают два вертолета Ми-8, а три самолета проводят авиапатрулирование в 10 районах области.

Третий класс пожарной опасности действуют в трех районах: Сковородинском, Архаринском, Бурейском.

Второй класс пожарной опасности действует в 12 районах: Свободненском, Мазановском, Шимановском, Зейском, Тындинском, Магдагачинском, Завитинском, Октябрьском, Белогорском, Ромненском, Серышевском, Благовещенском.

26 апреля на территории области работало 465 патрульно-контрольных групп, которыми составлено 30 административных протоколов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Всеми ведомствами, включая административные комиссии муниципальных образований, за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, составлено 1 042 протокола, сообщает министерство лесного хозяйства Амурской области.