Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:37 1

Одиннадцать природных пожаров действуют в Амурской области

Одиннадцать природных пожаров действуют в Амурской области
Фото: minlhpb.amurobl.ru

На территории Амурской области 27 апреля зарегистрировано одиннадцать природных пожаров. Один ликвидирован в Тындинском районе на площади 47 гектаров. Еще три возгорания локализованы на площади 124 гектара в Магдагачинском, Зейском и Сковородинском районах.

С 24 апреля на территории Сковородинского района продолжают действовать два природных пожара. На их ликвидации работают 71 человек, среди которых парашютисты и десантники «Амурской авиабазы», работники лесохраны и пожарные групп оперативного реагирования противопожарной службы области из Ивановки, Тамбовки, Томичей и Константиновки. Справится с огнем пожарным помогает 14 единиц тяжелой техники – тралы, трактора, вездеходы. На пожарах в Зейском и Сковородинском районах работают два вертолета Ми-8, а три самолета проводят авиапатрулирование в 10 районах области.

Третий класс пожарной опасности действуют в трех районах: Сковородинском, Архаринском, Бурейском.

Второй класс пожарной опасности действует в 12 районах: Свободненском, Мазановском, Шимановском, Зейском, Тындинском, Магдагачинском, Завитинском, Октябрьском, Белогорском, Ромненском, Серышевском, Благовещенском.

26 апреля на территории области работало 465 патрульно-контрольных групп, которыми составлено 30 административных протоколов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Всеми ведомствами, включая административные комиссии муниципальных образований, за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, составлено 1 042 протокола, сообщает министерство лесного хозяйства Амурской области.

Просмотров всего: 119

#пожары

распечатать


Происшествия

Амурские пожарные потушили 12 палов
Происшествия 4

По вине населения в Амурской области произошли четыре природных пожара
Происшествия

При пожаре в Прогрессе спасены три человека, в том числе ребенок
Общество

Все пожарно-спасательные формирования Приамурья – в повышенной готовности
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    13 минут назад

    так ведь рапортовали что все пожары снегом завалило?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь