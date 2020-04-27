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сегодня, 10:12 8

Коронавирус уйдет, а правила останутся: Роспотребнадзор анонсирует нововведения после пандемии

Коронавирус уйдет, а правила останутся: Роспотребнадзор анонсирует нововведения после пандемии
Фото: pixabay.com

Новые правила в России разработают для заведений общепита после отмена режима самоизоляции. Об этом в воскресенье, 26 апреля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, это будет целый ряд нововведений, в том числе «защита расстояния и защита тех, кто обслуживает, и их самих, и посетителей».

Попова отметила, что россиянам также придется изменить свои привычки.

Она добавила, что режим самоизоляции, который длится в России уже месяц, дал очень много. «Если мы начинали с темпов прироста почти 30 % в сутки, то сегодня мы (имеем темпы прироста) меньше 10 %», – отметила она.

Соблюдение ограничений – «единственный путь избежать проблем, другого сегодня никакого такого пути нет», цитируют «Известия» главу Роспотребнадзора.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Вован Сявчинский

    Вован Сявчинский
    43 минуты назад

    хана малому бизнесу))))

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    41 минута назад

    А какие ограничения соблюдать? Если о самоизоляции, то "30 и карантин" как бы всех бюджетников обратно на работу в начале апреля выгнал.

  • Pream

    Pream
    38 минут назад

    Как всегда - правила для игры пишут те, кто ничерта не рубит в самой игре. Курганова со всей пролетарской ненавистью накинется на и без того еле дышащий общепит.

  • Демидыч

    Демидыч
    37 минут назад

    вирус уйдут-но мы припомним ЕР издевательства над народом

  • Myxira

    Myxira
    31 минута назад

    "Попова отметила, что россиянам также придется изменить свои привычки" (

    *** "Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду"...

  • ТехАвтоМир

    ТехАвтоМир
    28 минут назад

    Сейчас роспотребнадзор , потом мвд, затем правительство с пропусками, чипированием и бла бла бла....Короче то что сейчас введут, все это и останется после вируса.

  • vitl33

    vitl33
    27 минут назад

    - Она добавила, что режим самоизоляции, который длится в России уже месяц, дал очень много. «Если мы начинали с темпов прироста почти 30 % в сутки, то сегодня мы (имеем темпы прироста) меньше 10 %», – отметила она.

    Ничё так тётя лихо считать умеет. Т.е. начинали с 1000 допустим заболевших и +300 за сутки это было 30%, а теперь в сутки +6000 и итог 80000 и это меньше 10%...Ну так-то да с математической точки зрения. Но как-то абсолютные цифры выросли в 20 раз!

  • Гортензия28

    Гортензия28
    25 минут назад

    Когда-то китайцы уничтожили всех воробьев, чтобы рисом с ними не делиться. В результате рис сожрали букашки и за два или три года голода в стране умер не один миллион человек. Стерильная цивилизация, чем это обернется человечеству?

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