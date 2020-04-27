Коронавирус уйдет, а правила останутся: Роспотребнадзор анонсирует нововведения после пандемии

Новые правила в России разработают для заведений общепита после отмена режима самоизоляции. Об этом в воскресенье, 26 апреля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, это будет целый ряд нововведений, в том числе «защита расстояния и защита тех, кто обслуживает, и их самих, и посетителей».

Попова отметила, что россиянам также придется изменить свои привычки.

Она добавила, что режим самоизоляции, который длится в России уже месяц, дал очень много. «Если мы начинали с темпов прироста почти 30 % в сутки, то сегодня мы (имеем темпы прироста) меньше 10 %», – отметила она.

Соблюдение ограничений – «единственный путь избежать проблем, другого сегодня никакого такого пути нет», цитируют «Известия» главу Роспотребнадзора.