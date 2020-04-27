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Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске» – победительница городского этапа чемпионата «Открой рот!»

Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске» – победительница городского этапа чемпионата «Открой рот!»

27 апреля в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» — интервью с победительницей благовещенского этапа чемпионата по чтению вслух «Открой рот!» Анастасией Болотиной. С ней побеседовал Алексей Воскобойников.

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам).

Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням).

Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «"Эхо Москвы" в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM.

Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции наших интервью вы можете наблюдать в Инстаграме Благовещенского «Эха» https://www.instagram.com/echo_blg/.

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