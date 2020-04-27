Андрей Кураев высказался против изображения Путина в храме: обзор прессы

«Союзмультфильм» собирается отсудить у японцев авторские права на мультфильмы о Чебурашке; Николай Сванидзе сокрушается о том, что перекраивается история; нейропсихолог рассказал, какие напитки позволяют улучшить работу мозга. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

В «Российской газете» рассказывается о том, что руководство студии «Союзмультфильм» собирается отсудить у японцев авторские права на мультфильмы о Чебурашке и крокодиле Гене, которые были проданы 16 лет назад. За это время японские мультипликаторы превратили нашего ушастика, нашего «Сруля» и его зеленого приятеля чуть ли не в национального героя. Они ходят в кимоно, делают селфи на фоне Фудзиямы, «ниндзируют» не хуже черепашек и успешно рекламируют все, что ни попадя.

Наверняка вы знаете, что японцам сложно выговаривать букву Р, и слово «Крокодил» по-японски звучит, как «Крокодир». Правда, интересно?

Об этом пишут все

После затравки на культурно-коммерческую тему можно почитать «Собеседник», в котором говорится, что диакон Андрей Кураев раскритиковал появление в главном храме Минобороны мозаики с изображением Владимира Путина, чиновников и высших чинов правоохранительных органов.

Такого же мнения придерживается и по нынешним меркам диссидент Наталья Поклонская, которая то нападает на уже забытый фильм «Матильда», то на уже привитую пенс-реформу. На сей раз она высказалась, что на стенах храмов изображаются святые и священномученики, но никак не живущие ныне люди, не относящиеся к святым.

И, возможно, мнения Натальи Поклонской никто бы и не заметил, но она сказала про несвятость святых, а это, сами понимаете.

Вам статья

Журналиста и общественного деятеля Николая Сванидзе к диссидентам отнести сложно, но и он на страницах «Мира новостей» высказался не в общепринятом ныне русле. В отношении переноса даты окончания Второй мировой войны он подчеркнул, что перенесен не день празднования, а сама дата окончания Второй Мировой войны. То есть на наших глазах перекраивается история. (Газета напомнила, президент России Владимир Путин утвердил датой окончания Второй мировой войны 3 сентября, хотя раньше эта дата отмечалась днем ранее).

То есть, отметил Сванидзе, мы меняем историю на свой вкус. Мы подчищаем историю, как бухгалтер квартальный отчет.

Ну а с другой стороны. Если у нас получается переделать Конституцию, то почему не переделать всю Мировую историю?

Напишут же такое

Немного о поэзии. «Известия» известили, что китайское национальное космическое управление представило название своей первой миссии на Марс – она будет называться «Тяньмэнь-1», что в переводе на русский язык означает «Вопросы к небу-1».

Миссия получила такое название в честь стихотворения «Тяньмэнь», автором которого является древнекитайский поэт Цай Юань.

Не поленился, заглянул в сборник китайской лирики, привожу вам пару цайюаневских строк:

Прекрасное время -

Весь день посвящается счастью,

Блаженно и радостно

Мы обращаемся к небу.

Вино подношу я

И соус, приправленный перцем,

И облако пара

Над жертвенным мясом клубится.

Да после таких строк, согласитесь – в любой уголок Вселенной.

На посошок

И напоследок журнал «Гастрономъ», в котором нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала, какие напитки позволяют улучшить работу мозга. Как не полистать эту статью в понедельник, да еще и с самого утра?! И речь идет не только о чае и кофе, которые в течение дня пьют многие люди. И не только о напитках с содержанием женьшеня. (Помню, в советские времена приморская ликерка выпускала элеутерококковую настойку. Всем было ясно, что для стимуляции работы мозга. Понятно также, почему теперь не выпускают). Но продолжаю.

Пишет ученая и о том, чем полезно какао (там про всякие антиоксиданты, флаванолы и дофамины прости, господи).

Но самое-то самое…

И вот не успеваю приступить к самому интересному! Звонок. Конец обзора. Пока!