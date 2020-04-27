Глава Бурятии: скрывшие симптомы врачи довели до вспышки коронавируса
Врачи городской больницы № 4 в Бурятии скрывали симптомы ОРВИ, принимая лекарства и полоская горло мирамистином, что в результате привело к внутренней вспышке заболевания коронавирусом. Анализы на COVID-19 давали неверный результат, об этом пишет РБК, ссылаясь на заявление главы республики Алексея Цыденова.
«На карантине персонал больницы нарушал все условия карантина, при наличии прятали признаки ОРВИ, принимали лекарства, полоскали горло мирамистином, что, безусловно, влияло на показатели анализов. Довели до ситуации, когда у нас такая вспышка», — сообщил он.
По его словам, коронавирус в Бурятии выявили у 217 человек, и именно ситуация в больнице № 4 привела к такой вспышке. «Более того, там медсестра заразила мужа, муж — водитель скорой, еще и работал по району. Теперь у нас очаг — весь район», — заявил Алексей Цыденов.
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