Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:34 0

Глава Бурятии: скрывшие симптомы врачи довели до вспышки коронавируса

Глава Бурятии: скрывшие симптомы врачи довели до вспышки коронавируса
Фото: https://www.m24.ru/

Врачи городской больницы № 4 в Бурятии скрывали симптомы ОРВИ, принимая лекарства и полоская горло мирамистином, что в результате привело к внутренней вспышке заболевания коронавирусом. Анализы на COVID-19 давали неверный результат, об этом пишет РБК, ссылаясь на заявление главы республики Алексея Цыденова.

«На карантине персонал больницы нарушал все условия карантина, при наличии прятали признаки ОРВИ, принимали лекарства, полоскали горло мирамистином, что, безусловно, влияло на показатели анализов. Довели до ситуации, когда у нас такая вспышка», — сообщил он.

По его словам, коронавирус в Бурятии выявили у 217 человек, и именно ситуация в больнице № 4 привела к такой вспышке. «Более того, там медсестра заразила мужа, муж — водитель скорой, еще и работал по району. Теперь у нас очаг — весь район», — заявил Алексей Цыденов.

Просмотров всего: 1502

#коронавирус

распечатать


Коронавирус 8

Коронавирус уйдет, а правила останутся: Роспотребнадзор анонсирует нововведения после пандемии
Коронавирус

В армии России выявлено почти 900 случаев заражения коронавирусом
Общество

Сергей Шойгу поручил досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны
Коронавирус 37

Путин должен выступить с новым заявлением по коронавирусу на следующей неделе
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь