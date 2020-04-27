Глава Бурятии: скрывшие симптомы врачи довели до вспышки коронавируса

«На карантине персонал больницы нарушал все условия карантина, при наличии прятали признаки ОРВИ, принимали лекарства, полоскали горло мирамистином, что, безусловно, влияло на показатели анализов. Довели до ситуации, когда у нас такая вспышка», — сообщил он.

По его словам, коронавирус в Бурятии выявили у 217 человек, и именно ситуация в больнице № 4 привела к такой вспышке. «Более того, там медсестра заразила мужа, муж — водитель скорой, еще и работал по району. Теперь у нас очаг — весь район», — заявил Алексей Цыденов.