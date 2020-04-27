В армии России выявлено почти 900 случаев заражения коронавирусом

Почти 900 случаев заражения коронавирусом выявлено в Вооруженных силах РФ с марта по 26 апреля. Об этом говорится в бюллетене Минобороны РФ.

«В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 26 апреля с. г. установлено 874 военнослужащих с положительными результатами [анализа на коронавирус]», – сообщается в документе.

В бюллетене уточняется, что из заразившихся проходят лечение в госпиталях Минобороны 314 человек, в изоляторах по месту службы – 175, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – шесть человек. Еще 379 человек изолированы на дому.

Четверо военнослужащих находятся в тяжелом состоянии, в том числе один – на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в состоянии средней тяжести – 15 человек, остальные – без симптомов заболевания.

В документе также сообщается, что в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией во всех воинских частях и организациях Минобороны ежедневно проводится профилактическая диагностика личного состава, дезинфекция транспорта, служебных и жилых помещений, материальных средств. Развернуты 5 554 стационарных контрольных пункта термометрии, весь личный состав Вооруженных сил РФ, прибыв на службу, проходит медицинский осмотр с замером температуры тела.

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией военнослужащих, курсантов и слушателей в военных вузах достигло 779 человек.

«Количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования – 779 человек, из которых проходят лечение в госпиталях Минобороны России 304 человека, в изоляторах по месту службы – 354 человека», – говорится в документе.

В бюллетене уточняется, что в гражданских лечебных учреждениях лечатся девять человек, изолированы на дому – 112 человек. Их состояние здоровья нормальное, без симптоматических проявлений.

Также около 200 преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений МО РФ заражены коронавирусной инфекцией.

«Количество преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений с положительными результатами тестирования – 192 человека, из которых 8 человек проходят лечение в госпиталях Минобороны России», – отмечается в бюллетене.

Помимо этого, в изоляторах учебных заведений проходят лечение 15 человек, в гражданских больницах лечатся девять человек. Также 160 заболевших находятся в домах отдыха Минобороны России.

По данным ведомства, также более 240 гражданских служащих ВС РФ инфицированы коронавирусом.

«Инфицированных среди гражданского персонала Вооруженных Сил РФ – 245 человек, которые проходят лечение», – говорится в документе.

В бюллетене уточняется, что 25 из них лечатся в госпиталях Минобороны, 33 – в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения, еще 175 – изолированы на дому. Также 12 человек находятся в домах отдыха Минобороны, пишет ТАСС.