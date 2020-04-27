Большегрузам запретили движение по мосту через реку Зея

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На мосту через реку Зея в Благовещенске вводится ограничение на движение грузового транспорта весом больше 3,5 тонны. Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения, сообщили в мэрии города.

«Проектной организацией разработан проект организации дорожного движения на период ремонтных работ по мосту через реку Зея, согласно которому с 22 часов 26 апреля введено полное ограничение на движение всего грузового транспорта весом свыше 3,5 тонны. Также с 10 часов 27 апреля вводится ограничение на движение пассажирских автобусов свыше 3,5 тонны», – прокомментировали в администрации.

Там также добавили, что движение грузового транспорта, который не сможет передвигаться по мосту, будет осуществляется по трассе Свободный – Благовещенск. Кроме того, будут организованы площадки для оперативной перегрузки во Владимировке и на Новотроицком шоссе.

«Сейчас решается вопрос с автовокзалом по поводу движения пассажирских автобусов, которые превышают вышеуказанную норму веса. Либо будут пересадки пассажиров на менее тяжеловесный транспорт, либо будет организовано движение через Свободный. Что касается поставок грузов, прорабатывается вопрос с минсельхозом региона и с другими министерствами, чтобы водители либо перегружали товар, если это возможно, либо везли его через Свободный, чтобы избежать проблем с поставками», – пояснили в мэрии.

Как сообщалось ранее, в Благовещенске в границах автомобильного моста через реку Зея введен режим ЧС локального характера. Решение принято 26 апреля на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям после того, как на одном из пролетов моста просела плита перекрытия. Для проведения всех подготовительных и ремонтных работ необходимо порядка 15 дней.