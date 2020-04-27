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27апреля
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сегодня, 09:15 9

Большегрузам запретили движение по мосту через реку Зея

Большегрузам запретили движение по мосту через реку Зея

Обновлено: 09:57

На мосту через реку Зея в Благовещенске вводится ограничение на движение грузового транспорта весом больше 3,5 тонны. Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения, сообщили в мэрии города.

«Проектной организацией разработан проект организации дорожного движения на период ремонтных работ по мосту через реку Зея, согласно которому с 22 часов 26 апреля введено полное ограничение на движение всего грузового транспорта весом свыше 3,5 тонны. Также с 10 часов 27 апреля вводится ограничение на движение пассажирских автобусов свыше 3,5 тонны», – прокомментировали в администрации.

Там также добавили, что движение грузового транспорта, который не сможет передвигаться по мосту, будет осуществляется по трассе Свободный – Благовещенск. Кроме того, будут организованы площадки для оперативной перегрузки во Владимировке и на Новотроицком шоссе.

«Сейчас решается вопрос с автовокзалом по поводу движения пассажирских автобусов, которые превышают вышеуказанную норму веса. Либо будут пересадки пассажиров на менее тяжеловесный транспорт, либо будет организовано движение через Свободный. Что касается поставок грузов, прорабатывается вопрос с минсельхозом региона и с другими министерствами, чтобы водители либо перегружали товар, если это возможно, либо везли его через Свободный, чтобы избежать проблем с поставками», – пояснили в мэрии.

Как сообщалось ранее, в Благовещенске в границах автомобильного моста через реку Зея введен режим ЧС локального характера. Решение принято 26 апреля на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям после того, как на одном из пролетов моста просела плита перекрытия. Для проведения всех подготовительных и ремонтных работ необходимо порядка 15 дней.

Просмотров всего: 2320

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • headache

    headache
    2 часа назад

    Будут ездить по ночам. Как было всегда при ограничении веса сезонное. Транспортники и гибдд никогда не слезут с этой взяточной иглы.

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    2 часа назад

    Отличная новость. Город закрывается сам собой от внешнего мира. Дожили, 21й век...

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    1 час назад

    а где ссылка на документ? где постановление/решение?

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    1 час назад

    а где ссылка на документ? где постановление/решение?

  • ay

    ay
    55 минут назад

    Антон Патоков

    Отличная новость. Город закрывается сам собой от внешнего мира. Дожили, 21й век...



    Мн-э-э. Что мешает грузовикам "логистических компаний" едущих с Запада переть свой груз по Новотройке? От Свободного?

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    52 минуты назад

    Ну транспортные компании едут не только с Запада, но и с Востока. И как вы себе представляете отправку груза, скажем, в Новобурейск?

  • ay

    ay
    42 минуты назад

    Антон Патоков

    Ну транспортные компании едут не только с Запада, но и с Востока. И как вы себе представляете отправку груза, скажем, в Новобурейск?



    Ну, у меня два варианта: Делчев и Крупская. Либо обходной путь, либо коррупц... "обходной" путь.

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    36 минут назад

    уважаемые журналисты, сошлитесь на конкретного чиновника, откуда информация?

    час обзваниваем гибдд, правительство благовещенска, гстк, правительство амурской области

    никто не знает, на основании чего введен этот якобы чс

    кто поставил знаки??? у нас что любой желающий может объявить режим чс?

  • headache

    headache
    21 минута назад

    Дебилы во всех органах власти. И дебильные статьи. Только и могут людям голову морочить

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