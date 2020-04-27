Анастасия Болотина стала победителем чемпионата по чтению вслух «Открой рот» в Благовещенске

Организатор чемпионата Михаил Фаустов решил не отменять его из-за коронавируса, а перевести в дистанционный формат. Все — ведущий, члены жюри и участники вышли в конкурсный эфир из дома с помощью платформы Zoom.

В жюри были такие известные персоны, как писатель Сергей Литвинов, Михаил Вивель и руководитель Красноярской региональной общественной организации «Сибирский медиа-институт» Василий Дамов.

Участвовало 15 человек, среди них благовещенский шоумен Илья Дементьев, журналист Наталья Овсийчук, участники прошлых лет Антонина Волкова, Данил Залюбовский и другие. Также была введена номинация «Открой рот — турист», в которой могли участвовать люди из других регионов, и потом также выйти дальше. Таких в благовещенском туре зарегистрировалось трое.

Мероприятие, как и прежде, было бесплатным и некоммерческим. В Приамурье оно прошло уже в пятый раз.

Участникам «Открой рот» предстояло прочесть отрывки из произведений авторов-лауреатов престижных литературных премий «Большая книга» и «Лицей», а также издательства «Альпина нон-фикшн», которое выступает официальным партнёром этого сезона. Победитель тестовых туров – получает приз от «Альпина нон-фикшн».

«Открой рот» проводится по простым правилам — участники без подготовки читают прозу и стихи на русском языке, а жюри оценивает технику и артистизм их выступления по 6-балльной шкале. По сумме 3-х раундов определяются 3 финалиста, среди них проводится финал.

«Мы друг друга видели на экранах, слышали, как ставят оценки. Доходит очередь, в чат прилетает отрывок текста, ты его читаешь секунд 30-40. В первом туре была литература проза нон-фикшн, нехудожественная, во втором - современных авторов, третий тур — современная русская литература, —рассказала участница Анастасия Болотина. — Трое из нас вышли в финал — я, Данил Залюбовский и один из «Открой рот-туристов» Роман Компаниец. Мы читали стихи разных русскоязычных авторов, написанных в разные годы 25 апреля — в день чемпионата. Мне достался стих про лягушку Федора Сологуба. Я споткнулась, думала, пролечу. Но меня простили, я продолжила. Объявляют результаты — я выиграла! Не ожидала, участвовала для массовости».

В мае Анастасия Болотина примет участие в полуфинале конференции «Восток», он также пройдет онлайн.

Тем временем другой благовещенец, ведущий «Эха Москвы в Благовещенске» Алексей Воскобойников, победитель нескольких прошлых чемпионатов не стал теснить амурчан, а зарегистрировался на чемпионате от Волгограда в «туристической» номинации, и стал там победителем. 25 апреля на конференции «Юг» он стал лучшим читчиком со всего юга России, что дало ему путевку в финал. Финал соберет лучших читчиков со всей России на Красной площади, где они поборются за победу. Итоговая битва чемпионата «Открой рот» пройдет после снятия всех ограничительных мероприятий.

Алексей Воскобойников и Анастасия Болотина - семейная пара, журналисты, организаторы популярного благовещенского клуба IQ, который проводит интеллектуальные игры.

Организатор чемпионата «Открой рот» — ассоциация «Межрегиональная федерация чтения», официальный партнер сезона 2019-2020 — издательство «Альпина нон-фикшн».