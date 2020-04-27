Выбор читателей за 26 апреля
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 26 апреля.
На главной странице Амур.инфо появились сведения о заболевших COVID-19 в Приамурье
На главной странице сайта Амур.инфо для удобства читателей появился новый элемент. Теперь вверху страницы отображаются сведения о заболевших COVID-19 в Амурской области.
«Залито все кровью»: камера сняла на видео ночную драку в Благовещенске
В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено происшествие в Благовещенске. Как отмечает инстаграм-паблик kriminal.blg, ночью произошла потасовка возле дома по адресу: улица Строителей, 70.
В Благовещенске посетитель супермаркета открыл стрельбу по охраннику (фото, видео)
26 апреля случилось происшествие в супермаркете Благовещенска, расположенном по адресу: улица Театральная, 239. Один из посетителей открыл стрельбу по охраннику.
На благовещенском мосту через Зею просела плита перекрытия
На благовещенском мосту через реку Зея ограничено движение транспорта. Это связано с тем, что на одном из пролетов моста просела плита перекрытия.
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