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27апреля
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сегодня, 06:15 0

В музее Белогорья во фронтовых письмах хранится история любви

В музее Белогорья во фронтовых письмах хранится история любви

В Благовещенске опубликован очередной сюжет из цикла, посвящённого городским музеям, хранящим память о Великой Отечественной войне. Автор проекта — центр «Народный музей». Новая видеоэкскурсия рассказывает о ветеранах, память о которых хранится в музее села Белогорья.

За время Великой Отечественной войны на фронт ушло около 40 человек, из них 16 человек не вернулись.

В 1960 году в Белогорье был построен завод силикатных материалов, потом передвижная механизированная колонна, люди переезжали, и на начало 70-го года в селе было уже около 170 фронтовиков. Правда, последний участник войны — Гатилова Мария Никаноровна — умерла в 2019 году.

В музее есть удивительная история любви, которая сохранилась во фронтовых письмах артиллериста Владимира Федоровича Козлова и его девушки Августы. Письма и воспоминания передали в музей потомки.

«Владимир Федорович писал письма своему “любимому другу”, как он ее называл. Он демобилизовался в 1946 году, нашел Аву, она сохранила все письма. Пара поженилась, а письма стали семейной реликвией. В 1958 году они приехали в Белогорье, у них было трое детей», — рассказала заведующий библиотекой села Белогорье Елена Самарская.

В музее собраны фотографии, награды ветеранов, вещи времен Великой Отечественной войны. Ссылка на видеоэкскурсию — в блоге Культпросвет.

Центр «Народный музей» находится в библиотеке «Центральная» по адресу улица Красноармейская, 128.

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#история #культура #память

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