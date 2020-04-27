Астрологический прогноз на 27 апреля: Водолеям не хватает общения, Весы впадут в депрессию

Восход Солнца: 05:11

Заход Солнца: 19:43

Солнце в Тельце.

Овен. Не думайте о плохом, не только себе настроение испортите, но и неприятности в свою жизнь позовете. Вы сегодня сможете извлечь максимум пользы из информации любого характера, поэтому начните ее искать и анализировать.

Телец. Не общайтесь с людьми ради общения, наговорите лишнего, да и удовольствия никакого не получите. Астрологи советуют сбросить груз эмоций при помощи спорта или общения с животными.

Близнецы. Ничего не откладывайте на завтра, сегодня во многом решающий и предопределяющий момент в жизни. Ожидается светлая полоса в жизни, но не теряйте голову и не рассказывайте первому встречному о своих достижениях, чтобы не навредить самому себе.

Рак. Самое время дать о себе знать, написать первым человеку, которого Вы незаслуженно обидели или задели своими действиями. Прислушивайтесь к своей интуиции, а свое мнение высказывайте доброжелательно, чтобы и коллеги встали на вашу сторону.

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Лев. Все неприятности Вы можете решить благодаря связям, которые у Львов уже есть. Категорически запрещено сегодня импровизировать, из этого не выйдет ничего хорошо, Вы нуждаетесь в четком планировании.

Дева. Попытайтесь сбросить с себя стресс по пути с работы домой, чтобы избежать напряжения в отношениях. Не торопитесь, хорошенько думайте над каждым своим словом, ведь рядом будут как опасные недруги, так и перспективные коллеги.

Весы. У Весов вероятна беспричинная хандра. У особенно чувствительных натур возможна депрессия. Вы сможете обрести новые связи, душевные, дружеские или даже романтические. Будьте собой и не избегайте приглашений.

Скорпион. В этот день специалисты не советуют иметь дел с бумагами, в особенности их подписывать. Астрологи советуют Вам сегодня оставить все на своих местах, даже если возникнет сильное искушение что-то в работе изменить, модернизировать и так далее.

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Стрелец. Еще рано что-то кардинально менять в своей жизни, ваши решения, принятые на эмоциональном подъеме, могут лишь навредить в будущем. Пришло время сконцентрироваться на себе, прислушаться к мыслям и желаниям, они должны стать для Вас стимулом двигаться вперед.

Козерог. Сегодня настроение не отличается стабильностью, эмоции могут бить через край. День неблагоприятен для решения любых денежных или имущественных вопросов, возникает риск наделать ошибок. Держитесь подальше от конфликтов, которые Вас не касаются.

Водолей. Вам постоянно не хватает общения, Вы привыкли находиться в эпицентре внимания друзей и близких. Звезды будут пребывать в своей нирване, что чревато потерями друзей и разочарованиями в любви. Не самый лучший день, чтобы расставлять приоритеты.

Рыбы. Днем работайте, вечером отдыхайте, такой баланс поможет вам оставаться бодрым. Вы сможете достаточно громко заявить о себе и своих способностях, занявшись организационными делами на работе.

Астролог: Вальдемар Небоходцев