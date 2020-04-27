Гороскоп на неделю 27 апреля – 3 мая: Львы склонны к риску, Близнецы обретут новых друзей

Общий астрологический прогноз на неделю с 27 апреля по 3 мая для всех знаков Зодиака.

Овен. На этой неделе Вам, скорее всего, предстоит утверждать свою власть в каком-то сообществе. Не исключено, что после этого инцидента на Вас обратит внимание влиятельный человек и предложит Вам новую, более высокую должность.

Телец. У Тельцов на этой неделе станут актуальными темы обучения, путешествий и планирования будущего. Если Вы учитесь в вузе, старайтесь сконцентрироваться на индивидуальных занятиях.

Близнецы. Близнецам в первой половине недели звезды советуют больше общаться с людьми. Возможно, Вы будете вовлечены в дела своих друзей, родственников, соседей или просто знакомых. Именно ваше деятельное участие поможет им найти решение в сложной ситуации. Расширяются и Ваши дружеские связи.

Рак. Раки на этой неделе будут много и интенсивно общаться, пропуская через себя большое количество информации. Возможно, много времени Вы будете проводить в дороге. Усиление интеллектуальных способностей позволит Вам развить бурную деятельность и вести сразу несколько дел в параллельном режиме.

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Лев. Возможны противоречивые стремления. Это склонность к риску, в том числе финансовому, и стремление к покою и безопасности. Такая ситуация способствует растрате энергии и упущению возможности получить доходы.

Дева. На этой неделе у Дев могут произойти изменения в деловом партнерстве и в супружеских отношениях. Возможно, партнер станет вести себя излишне независимо. Вас такое поведение может задеть, особенно если Вы настроены на конструктивный диалог и совместное обсуждение стратегий действий.

Весы. В субботу любовная лодка, в которой плывут Весы, сядет на бытовую мель. Это станет причиной серьёзных разногласий с любимым человеком. И ведь никто не захочет уступать. До этого неделя будет ровной и спокойной во всех смыслах.

Скорпион. Вы привлекаете других благодаря способностям руководителя, популярности и одаренности. Хотя Вы не всегда бываете тактичным, Ваш энтузиазм, оптимизм и смех очень заразительны, и Вам прощают все. Звезды отмечают у Вас сильно развитую интуицию, воображение и способность к внутреннему предчувствию.

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Стрелец. На этой неделе Вы можете потерять расположение человека, который ранее был к Вам весьма лоялен, помогал Вам и прощал Вам многие ваши промахи. Постарайтесь этого не допустить, так как вернуть его благосклонность будет очень непросто.

Козерог. Вам надлежит сделать правильный выбор, но учтите, что понятие «правильный» зависит от обстоятельств и личности, этот выбор делающей. Чтобы стало яснее, скажем по-другому: он должен быть сделан в соответствии с идеями, которые Вы исповедуете и ценностями, которыми Вы дорожите.

Водолей. Уделяйте внимание здоровью. Если Вы будете бодры, веселы и активны, получится все: Вы наконец сумеете воплотить в жизнь идею о ремонте квартиры или привести к логическому завершению служебные вопросы.

Рыбы. Доброжелательный внутренний настрой поможет Рыбам окружить себя столь же доброжелательными людьми. Проявляйте инициативу в контактах и знакомствах, оценивая людей, прислушивайтесь к подсказкам своей интуиции.

Астролог: Вальдемар Небоходцев