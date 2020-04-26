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26апреля
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сегодня, 20:31 22

Путин должен выступить с новым заявлением по коронавирусу на следующей неделе

Путин должен выступить с новым заявлением по коронавирусу на следующей неделе
Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин выступит с заявлением о ситуации с распространением коронавируса нового типа в стране на следующей неделе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

По словам Пескова, на предстоящей неделе ожидаются новые заявления президента с оценкой перспектив развития ситуации, пишет «Газета.ру».

Всего в России COVID-19 диагностирован у 80 949 человек, из них излечились 6 767 человек, скончались – 747.

Просмотров всего: 1191

#коронавирус #российская власть

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Комментарии
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  • Таранов

    Таранов
    1 час назад

    Его ещё кто то слушает, людям есть нечего

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    снова налоги повысят

  • Рукопожатный

    Рукопожатный
    1 час назад

    Таранов, иди работай. Хватит сидеть на бабушкиной пенсии. Тебе уже 25 лет.

  • Нажми Обсудить на форуме

    Нажми Обсудить на форуме
    1 час назад

    Хорошо что у нас в это время будет вечер. Хорошая Сказка на ночь получится?

  • PAM

    PAM
    1 час назад

    ...сообщит о том, что лежит в одной палате с Ким Чен Ын-ом

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    я устал я ухожу)))

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    retrogr

    я устал я ухожу)))



    Не дождемся.

  • PAM

    PAM
    58 минут назад

    домовенок

    retrogr

    я устал я ухожу)))



    Не дождемся.



    дождемся. рашка присоединилась к электронному правительству

  • вежливый кот

    вежливый кот
    57 минут назад

    PAM

    ...сообщит о том, что лежит в одной палате с Ким Чен Ын-ом



    несбыточные мячты местных хохолят

  • вежливый кот

    вежливый кот
    56 минут назад

    PAM

    домовенок

    retrogr

    я устал я ухожу)))



    Не дождемся.



    дождемся. рашка присоединилась к электронному правительству



    Это у тебя рашка в голове

    Оттого и вечно стонешь

    Вали в свой хохлостан и там скачи

  • bayan-spam

    bayan-spam
    51 минута назад

    ОПЯТЬ БУДЕТ ОБЕЩАТЬ ТОГО ЧТО НЕ МОЖЕТ ИСПОЛНИТЬ! КАК С НАЛОГАМИ КИНУЛИ! пока заявления не написал, отсрочки нет! Об отмене и речи нет! Уже многие закрывают ИП так как налоги это доп экономия и потом с тебя их стрясут и долги по аренде не так трясут как налоги!

  • bayan-spam

    bayan-spam
    49 минут назад

    Снимайте деньги закрывайте ИП Царь вам не поможет

  • Myxira

    Myxira
    46 минут назад

    PAM

    ...сообщит о том, что лежит в одной палате с Ким Чен Ын-ом



    Так вроде Ким выписан...

  • PAM

    PAM
    45 минут назад

    давайте помолимся за его здоровье

  • Ворокин

    Ворокин
    42 минуты назад

    Всего 80 тыс заболевших. Если считать, что пандемия пройдет когда переболеют 60 процентов населения, то это только начало конца

  • PAM

    PAM
    39 минут назад

    Ворокин

    Всего 80 тыс заболевших. Если считать, что пандемия пройдет когда переболеют 60 процентов населения, то это только начало конца



    при чем здесь плешивый?

  • Paster

    Paster
    39 минут назад

    И так ясно что скажет. Карантин продлит до середины мая это как минимум, а то и до конца весны.

  • PAM

    PAM
    35 минут назад

    Paster

    И так ясно что скажет. Карантин продлит до середины мая это как минимум, а то и до конца весны.



    до середины июня

  • Терминатор

    Терминатор
    27 минут назад

    Блин горелый, 5 серия многосерийного короткометражного фильма! Может самоустранится уже, так как в группе риска, 65+. Но скорее предложит самоустранится гражданам. Никогда не думал, что время 90-х при Ельцине - алкоголике окажутся ещё цветочками, а ягодки вот они при ком пошли.

  • PAM

    PAM
    26 минут назад

    пусть за кимом идет пока врата открыты

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    24 минуты назад

    Не знаю что скажет сей занимательный персонаж в этот раз, но..... Но знаю чем закончится его заявление..

    - "Прошу отнестись к этому, с пониманием"..

  • bayan-spam

    bayan-spam
    10 минут назад

    АЭРОФЛОТ не продаёт билеты до АВГУСТА в другие страны, вот и думайте!

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