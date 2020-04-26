Путин должен выступить с новым заявлением по коронавирусу на следующей неделе
Президент России Владимир Путин выступит с заявлением о ситуации с распространением коронавируса нового типа в стране на следующей неделе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
По словам Пескова, на предстоящей неделе ожидаются новые заявления президента с оценкой перспектив развития ситуации, пишет «Газета.ру».
Всего в России COVID-19 диагностирован у 80 949 человек, из них излечились 6 767 человек, скончались – 747.
Просмотров всего: 1191
#коронавирус #российская власть