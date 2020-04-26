Правительство РФ разработает схему поэтапной отмены ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения, которые позволят пошагово снимать ограничения для предпринимателей из-за ситуации с коронавируом. Об этом общается на сайте правительства РФ. Так, поручения были даны Министерству труда, Министерству экономического развития, Министерству здравоохранения и Роспотребнадзору.

Вышеуказанные ведомства должны до 27 апреля представить согласованные предложения по поэтапной отмене мер, введенных для борьбы с COVID-19. Как сообщает ИА REGNUM, ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что мировой экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, станет самым крупным со времен Второй мировой войны. Он также отметил скорость роста безработицы за короткий промежуток времени. Помощник президента добавил, что мировой ВВП просядет гораздо глубже, чем в 2008—2009 годах.

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#коронавирус #экономика

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Екатерина PL