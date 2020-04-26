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26апреля
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сегодня, 18:26 10

На автомобильном мосту через Зею в Благовещенске ввели режим ЧС

На автомобильном мосту через Зею в Благовещенске ввели режим ЧС

В Благовещенске в границах автомобильного моста через реку Зея введен режим ЧС локального характера. Решение принято сегодня, 26 апреля, на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям после того, как на одном из пролетов моста просела плита перекрытия.

Специализированными службами уже дано предварительное заключение по имеющемуся на мосту дефекту, готовится проектное решение по устранению причин проседания, восстановлению конструкции. Для проведения всех подготовительных и ремонтных работ необходимо порядка 15 дней.

На этот период с 16 часов 26 апреля движение транспорта по автодорожному мосту через реку Зея будет осуществляться по одной полосе в реверсивном режиме. Вводится полное ограничение движения в обе стороны для грузового автотранспорта весом свыше 15 тонн, прицепов и полуприцепов независимо от веса.

Решением комиссии поручено МКП «ГСТК» выставить соответствующие дорожные знаки, у моста будет выставлен реверсивный светофор. Будут дежурить экипажи ДПС.

Для большегрузов будут организованы площадки для оперативной перегрузки во Владимировке и на Новотроицком шоссе. Межмуниципальных рейсовых маршрутов ограничение не коснется, автобусы будут ходить по графику, сообщили в мэрии.

Между тем, водители уже начали жаловаться на длинные пробки на мосту и нарушителей, пытающихся опередить поток и проехать вперед быстрее.

Просмотров всего: 3202

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • AmurLand

    AmurLand
    1 час назад

    Жесть

  • Авантыч

    Авантыч
    1 час назад

    Кто скажет, что должны по 25тыс раздать? )

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    1 час назад

    Дня три эта плита проседала и прилично...только заметили

  • Максим Романов

    Максим Романов
    1 час назад

    Зато построили через АМУР !!! Ребята игры в Управление страной и регионом уже надоели! Власти возьмитесь за работу реальную стратегическую !!!!! Это ситуативное принятие решений уже погорло ! Про то что мост нужен нужно было думать одновременно(синхронно) с началом проектирования Мнждународного !!!

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    51 минута назад

    Максим Романов

    Зато построили через АМУР !!! Ребята игры в Управление страной и регионом уже надоели! Власти возьмитесь за работу реальную стратегическую !!!!! Это ситуативное принятие решений уже погорло ! Про то что мост нужен нужно было думать одновременно(синхронно) с началом проектирования Мнждународного !!!



    С появлением междунородного моста наш зейский теряет свое значение полностью

    Все потоки уходят на Белогорск на Транссиб и федералку.

    Переработка сои тоже там за мостом ныне.

    Зачем нужен мост и сам Благовещенск?

    Про вымирающие деревни слышали?

    Тото и оно.

  • системник

    системник
    44 минуты назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Максим Романов

    Зато построили через АМУР !!! Ребята игры в Управление страной и регионом уже надоели! Власти возьмитесь за работу реальную стратегическую !!!!! Это ситуативное принятие решений уже погорло ! Про то что мост нужен нужно было думать одновременно(синхронно) с началом проектирования Мнждународного !!!



    С появлением междунородного моста наш зейский теряет свое значение полностью

    Все потоки уходят на Белогорск на Транссиб и федералку.

    Переработка сои тоже там за мостом ныне.

    Зачем нужен мост и сам Благовещенск?



    Все к этому и идет. А областным центром сделают Свободный.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    41 минута назад

    системник

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Максим Романов

    Зато построили через АМУР !!! Ребята игры в Управление страной и регионом уже надоели! Власти возьмитесь за работу реальную стратегическую !!!!! Это ситуативное принятие решений уже погорло ! Про то что мост нужен нужно было думать одновременно(синхронно) с началом проектирования Мнждународного !!!



    С появлением междунородного моста наш зейский теряет свое значение полностью

    Все потоки уходят на Белогорск на Транссиб и федералку.

    Переработка сои тоже там за мостом ныне.

    Зачем нужен мост и сам Благовещенск?



    Все к этому и идет. А областным центром сделают Свободный.



    Думаю Хабаровск. По причине отсутствия населения на территории.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    24 минуты назад

    Благовещенск - тупиковая ветвь эволюции Дальнего востока

  • full

    full
    12 минут назад

    В рамках режима самоизоляции закрыть на ремонт этот мост и все дела. Кому он нафиг нужен?

  • 111paxa111

    111paxa111
    1 минута назад

    Белогорск и сделают центром

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