На автомобильном мосту через Зею в Благовещенске ввели режим ЧС
В Благовещенске в границах автомобильного моста через реку Зея введен режим ЧС локального характера. Решение принято сегодня, 26 апреля, на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям после того, как на одном из пролетов моста просела плита перекрытия.
Специализированными службами уже дано предварительное заключение по имеющемуся на мосту дефекту, готовится проектное решение по устранению причин проседания, восстановлению конструкции. Для проведения всех подготовительных и ремонтных работ необходимо порядка 15 дней.
На этот период с 16 часов 26 апреля движение транспорта по автодорожному мосту через реку Зея будет осуществляться по одной полосе в реверсивном режиме. Вводится полное ограничение движения в обе стороны для грузового автотранспорта весом свыше 15 тонн, прицепов и полуприцепов независимо от веса.
Решением комиссии поручено МКП «ГСТК» выставить соответствующие дорожные знаки, у моста будет выставлен реверсивный светофор. Будут дежурить экипажи ДПС.
Для большегрузов будут организованы площадки для оперативной перегрузки во Владимировке и на Новотроицком шоссе. Межмуниципальных рейсовых маршрутов ограничение не коснется, автобусы будут ходить по графику, сообщили в мэрии.
Между тем, водители уже начали жаловаться на длинные пробки на мосту и нарушителей, пытающихся опередить поток и проехать вперед быстрее.
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