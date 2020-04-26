На автомобильном мосту через Зею в Благовещенске ввели режим ЧС

Специализированными службами уже дано предварительное заключение по имеющемуся на мосту дефекту, готовится проектное решение по устранению причин проседания, восстановлению конструкции. Для проведения всех подготовительных и ремонтных работ необходимо порядка 15 дней.

На этот период с 16 часов 26 апреля движение транспорта по автодорожному мосту через реку Зея будет осуществляться по одной полосе в реверсивном режиме. Вводится полное ограничение движения в обе стороны для грузового автотранспорта весом свыше 15 тонн, прицепов и полуприцепов независимо от веса.

Решением комиссии поручено МКП «ГСТК» выставить соответствующие дорожные знаки, у моста будет выставлен реверсивный светофор. Будут дежурить экипажи ДПС.

Для большегрузов будут организованы площадки для оперативной перегрузки во Владимировке и на Новотроицком шоссе. Межмуниципальных рейсовых маршрутов ограничение не коснется, автобусы будут ходить по графику, сообщили в мэрии.

Между тем, водители уже начали жаловаться на длинные пробки на мосту и нарушителей, пытающихся опередить поток и проехать вперед быстрее.