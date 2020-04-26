Появилось видео стрельбы в благовещенском супермаркете

На кадрах видно, как мужчина в темной одежде и медицинской маске на лице заходит в супермаркет и сразу направляет оружие на охранника, а затем несколько раз стреляет и уходит.

По словам очевидцев, неизвестный стрелял трижды. Причиной того, что мужчина пошел на преступление, со слов свидетелей, стало то, что изначально охранник отказался пускать мужчину в магазин без маски.

Что произошло на самом деле, предстоит установить полиции. Злоумышленника пока не задержали.