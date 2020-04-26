Появилось видео стрельбы в благовещенском супермаркете
В инстаграм-аккаунте «Сканера» появилось видео с камер видеонаблюдения в супермаркете по Театральной, 239. Там сегодня, 26 апреля, неизвестный мужчина открыл стрельбу по охраннику. Сотрудник получил ранение в плечо.
На кадрах видно, как мужчина в темной одежде и медицинской маске на лице заходит в супермаркет и сразу направляет оружие на охранника, а затем несколько раз стреляет и уходит.
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🔴Камера наблюдения магазина, где сегодня была стрельба, запечатлела совершение преступления. ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ Стал свидетелем происшествия? Снял видео или фото?📲Присылай ⏩ 📮Direct @skaner28 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 Правила использования материалов @skaner28 в шапке профиля 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #криминалблг #благовещенск #стрельбаблаговещенск
По словам очевидцев, неизвестный стрелял трижды. Причиной того, что мужчина пошел на преступление, со слов свидетелей, стало то, что изначально охранник отказался пускать мужчину в магазин без маски.
Что произошло на самом деле, предстоит установить полиции. Злоумышленника пока не задержали.
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