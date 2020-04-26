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26апреля
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сегодня, 18:00 3

Появилось видео стрельбы в благовещенском супермаркете

Появилось видео стрельбы в благовещенском супермаркете

В инстаграм-аккаунте «Сканера» появилось видео с камер видеонаблюдения в супермаркете по Театральной, 239. Там сегодня, 26 апреля, неизвестный мужчина открыл стрельбу по охраннику. Сотрудник получил ранение в плечо.

На кадрах видно, как мужчина в темной одежде и медицинской маске на лице заходит в супермаркет и сразу направляет оружие на охранника, а затем несколько раз стреляет и уходит.

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🔴Камера наблюдения магазина, где сегодня была стрельба, запечатлела совершение преступления. ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ Стал свидетелем происшествия? Снял видео или фото?📲Присылай ⏩ 📮Direct @skaner28 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 Правила использования материалов @skaner28 в шапке профиля 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #криминалблг #благовещенск #стрельбаблаговещенск

Публикация от ПРОИСШЕСТВИЯ ДТП КРИМИНАЛ БЛГ (@skaner28)

По словам очевидцев, неизвестный стрелял трижды. Причиной того, что мужчина пошел на преступление, со слов свидетелей, стало то, что изначально охранник отказался пускать мужчину в магазин без маски.

Что произошло на самом деле, предстоит установить полиции. Злоумышленника пока не задержали.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Хаим Шульман

    Хаим Шульман
    1 час назад

    ха тровмат,че испугался?

  • paravis

    paravis
    46 минут назад

    Хаим Шульманха тровмат,че испугался?


    Травмат всего лишь ребра ломает, чо пугаться действительно :) Не ну если в висок или в глаз возможно смертельно. А так то чо пугаться, травмат же :)

  • Модератор

    Модератор
    31 минута назад

    paravis

    Хаим Шульман

    ха тровмат,че испугался?



    Травмат всего лишь ребра ломает, чо пугаться действительно :) Не ну если в висок или в глаз возможно смертельно. А так то чо пугаться, травмат же :)


    Судя по всему пострадавший ещё и анализ должен был провести того, что в руках у стрелка

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