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сегодня, 17:45 0

До 16 градусов тепла и без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 27 апреля

27 апреля в Амурской области сохранится погода без осадков. Ветер будет дуть с севера и северо-востока со скоростью 3-8 метров в секунду, днём он усилится до 12 метров в секунду.

Температура ночью по области составит от нуля до минус 5, днём столбики термометров покажут плюс 11…16. По северо-востоку ночью будет минус 5…10, днём – те же самые цифры, только со знаком плюс.

В Благовещенске в первый день новой недели будет малооблачно. Северный и северо-западный ветер разгонится до 3-8 метров в секунду, днём – до 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит около нуля, днём будет плюс 13…15, сообщает Амурский гидрометцентр в своем аккаунте в Инстаграме.

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#погода

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