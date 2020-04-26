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В Благовещенске один мужчина напал с ножом на другого (видео)

В Благовещенске один мужчина напал с ножом на другого (видео)

26 апреля в Благовещенске между мужчинами произошел конфликт, завершившийся ножевым ранением. Один мужчина напал на другого с ножом, удар пришел в район груди.

Происшествие прокомментировали в городской полиции. Там пояснили, что в районе 16 часов стражам порядка поступило сообщение от скорой помощи. Медики рассказали полицейским, что их вызвали в район набережной Амура, где в одном из домов один мужчина нанес ножевое ранение другому. Как оказалось, между ними произошел конфликт.

«Прибывшие на место полицейские нападавшего мужчину задержали. В настоящее время проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства случившегося. Пострадавшего увезли на автомобилей скорой в медучреждение», – рассказали в полиции.

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#криминал #происшествия

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