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26апреля
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сегодня, 16:13 0

Россияне в Харбине проведут виртуальный «Бессмертный полк»

Россияне в Харбине проведут виртуальный «Бессмертный полк»
Фото: http://pospeliha.ru/

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции в провинции Хэйлунцзян, Генконсульство РФ в Харбине предлагает в этом году 9 мая провести виртуальный «Бессмертный полк». Об этом дипмиссия сообщает на своей странице в соцсети ВКонтакте. К акции может присоединиться любой желающий.

«75 лет назад наша страна одержала Победу в Великой Отечественной войне. Вклад в эту победу внёс каждый житель СССР – ратным подвигом в боях или тяжелейшим трудом в тылу. Участниками нашего виртуального "Бессмертного полка" станут наши родные и близкие, победившие фашизм», – написали организаторы акции. – Вступайте в чат акции по QR-коду и публикуйте информацию о вашем ветеране… Список ветеранов "Бессмертного полка" будет опубликован в группах Русского клуба в Харбине и аккаунтах Генерального консульства России в Харбине и на сайте Координационного совета соотечественников в Китае. Кроме того, приглашаем вас присылать в создаваемый чат видеозаписи стихотворений и песен о ВОВ и Победе в вашем исполнении. К участию приглашаются как взрослые, так и дети».

В Харбине традиционно акция «Бессмертный полк» проходил в рамках Торжественного митинга у памятника Cоветским войнам. Затем участники митинга возлагали цветы у мемориала советских воинов на клабдище Хуаншань, пишет biang.ru.

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#память

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