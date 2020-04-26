Россияне в Харбине проведут виртуальный «Бессмертный полк»

«75 лет назад наша страна одержала Победу в Великой Отечественной войне. Вклад в эту победу внёс каждый житель СССР – ратным подвигом в боях или тяжелейшим трудом в тылу. Участниками нашего виртуального "Бессмертного полка" станут наши родные и близкие, победившие фашизм», – написали организаторы акции. – Вступайте в чат акции по QR-коду и публикуйте информацию о вашем ветеране… Список ветеранов "Бессмертного полка" будет опубликован в группах Русского клуба в Харбине и аккаунтах Генерального консульства России в Харбине и на сайте Координационного совета соотечественников в Китае. Кроме того, приглашаем вас присылать в создаваемый чат видеозаписи стихотворений и песен о ВОВ и Победе в вашем исполнении. К участию приглашаются как взрослые, так и дети».

В Харбине традиционно акция «Бессмертный полк» проходил в рамках Торжественного митинга у памятника Cоветским войнам. Затем участники митинга возлагали цветы у мемориала советских воинов на клабдище Хуаншань, пишет biang.ru.