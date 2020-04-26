В Италии границы для туристов будут закрыты до конца года
Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов, об этом заявил в интервью газете La Repubblica министр культуры и туризма республики Дарио Франческини. Открытие границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства, добавил чиновник.
При этом Франческини допустил, что в мае в Италии возобновится работа музеев и главных достопримечательностей, которые были закрыты из-за вспышки коронавируса. Среди тех достопримечательностей, которые, вероятнее всего, получат возможность вновь принимать посетителей, министр назвал Колизей и Помпеи.
Как пишет РИА Новости, по последним данным, число жертв коронавируса COVID-19 в Италии составляет 25 969 человек, общее число случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 192 994.
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