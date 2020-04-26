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сегодня, 15:37 1

На родительский день в Тынде ограничат посещение кладбищ

На родительский день в Тынде ограничат посещение кладбищ
Фото: https://vsluh.ru/

26 апреля администрации Тынды состоялось заседание оперативного штаба по коронавирусу. В связи с резким ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города, а также для принятия дополнительных мер по недопущению распространения коронавируса, мэром Мариной Михайловой подписано постановление об ограничении посещения кладбищ на Радоницу.

28 апреля, в так называемый родительский день, в нескольких километрах от кладбищ будут дежурить патрульные посты. Дальнейшее движение транспорта будет запрещено. Вход на территорию кладбищ также будет ограничен.

Глава города просит перенести визиты на могилы на более поздний срок.

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#коронавирус #память

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    а в Благовещенске?

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