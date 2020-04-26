К стрельбе в благовещенском супермаркете мог привести конфликт из-за маски

По словам горожанина Сергея Бредихина, бывшего оператора программы «Сканер» на «Альфа-канале», в тот момент он находился в магазине вместе с сестрой.

«Мы были где-то в глубине магазина. И сначала раздался один хлопок – я от неожиданности даже подпрыгнул. Сестра говорит: "Я сначала думала, что какой-то стеллаж упал". А потом буквально секунд пять – второй, третий хлопки. После первого хлопка я повернулся в сторону, где кассы, смотрю – там охранники, покупатели, продавцы – все убегали от той стороны вовнутрь магазина. То есть с первого хлопка никто ничего не понял, а потом начали все убегать. И остальные охранники вместо того, чтобы задержать его (стрелявшего – Прим. ред.), тоже убегали», – рассказал Сергей.

По информации сотрудников супермаркета, охранник сказал зашедшему в магазин покупателю, что без маски тот не сможет пройти. После этого покупатель и открыл стрельбу. Сергей полагает, что оружие не было травматическим.

«Во-первых, выстрелы были очень громкими – "травмат" не такой громкий. Во-вторых, охранник был в одежде, и в случае, если бы стреляли из "травмата", кровь бы так не бежала. Где-то бы одежда была в крови, а тут кровь прямо в магазине, ее много», – сказал горожанин. Он также добавил, что полиция быстро прибыла на место происшествия.