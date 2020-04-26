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26апреля
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сегодня, 15:25 6

К стрельбе в благовещенском супермаркете мог привести конфликт из-за маски

К стрельбе в благовещенском супермаркете мог привести конфликт из-за маски

Появилась версия происшествия в супермаркете Благовещенска, когда неизвестный стрелял по охраннику. Один из покупателей, находившихся в тот момент в магазине, рассказал ИА «Амур.инфо», что этому мог предшествовать конфликт из-за маски.

По словам горожанина Сергея Бредихина, бывшего оператора программы «Сканер» на «Альфа-канале», в тот момент он находился в магазине вместе с сестрой.

«Мы были где-то в глубине магазина. И сначала раздался один хлопок – я от неожиданности даже подпрыгнул. Сестра говорит: "Я сначала думала, что какой-то стеллаж упал". А потом буквально секунд пять – второй, третий хлопки. После первого хлопка я повернулся в сторону, где кассы, смотрю – там охранники, покупатели, продавцы – все убегали от той стороны вовнутрь магазина. То есть с первого хлопка никто ничего не понял, а потом начали все убегать. И остальные охранники вместо того, чтобы задержать его (стрелявшего – Прим. ред.), тоже убегали», – рассказал Сергей.

По информации сотрудников супермаркета, охранник сказал зашедшему в магазин покупателю, что без маски тот не сможет пройти. После этого покупатель и открыл стрельбу. Сергей полагает, что оружие не было травматическим.

«Во-первых, выстрелы были очень громкими – "травмат" не такой громкий. Во-вторых, охранник был в одежде, и в случае, если бы стреляли из "травмата", кровь бы так не бежала. Где-то бы одежда была в крови, а тут кровь прямо в магазине, ее много», – сказал горожанин. Он также добавил, что полиция быстро прибыла на место происшествия.

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#происшествия #торговля

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Комментарии
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  • Paster

    Paster
    1 час назад

    Так в соседней новости пишут что в маске был.

  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    1 час назад

    вот с чего он взял что травмат тихий?! ОСАПБ2 бабахает погромче гладкача

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    зачем вместо новости сплетни и домыслы публиковать?

  • Touareg

    Touareg
    1 час назад



    «Во-первых, выстрелы были очень громкими – "травмат" не такой громкий. Во-вторых, охранник был в одежде, и в случае, если бы стреляли из "травмата", кровь бы так не бежала. Где-то бы одежда была в крови, а тут кровь прямо в магазине, ее много», – сказал горожанин



    Горожанин явно не соображает, что такое травмат. Это огнестрел только с резиновыми пулями, соответственно и грохот от него точно такой же, как от полноценного огнестрела. И лёгкую весеннюю одежду травмат с небольшим калибром без проблем пробьёт, соответственно и кровь будет течь, а если артерию пробить, то её дохрена будет течь. В этом и проблема травматов - люди считают, что это какая-то игрушка, не представляющая опасности для жизни, поэтому и шмаляют из него в любой ситуации.

  • Итфат

    Итфат
    57 минут назад

    Да не из-за маски там конфликт, че вот ерунду непроверенную писать? Чувак УЖЕ в маске зашел...

  • uslon

    uslon
    42 минуты назад

    Может, шерше...

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