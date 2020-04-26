Еще три человека из Белогорска, Завитинска и Тынды заболели коронавирусом

В Амурской области 26 апреля зарегистрировано три новых лабораторно подтверждённых случая COVID-2019. Результаты подтверждены в установленном порядке. Заболевшие – жители Белогорска, Завитинска и Тынды. Об этом сообщает областное правительство.

Таким образом на 26 апреля с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 36 случаев новой коронавирусной инфекции. В Благовещенске заболели 19 человек, в Белогорске – 6 человек, в Завитинске – 1 человек, в Тынде – 4 человека, в Зее – 3 человека, в Свободном – 1 человек, в Магдагачинском районе – 2 человека.

На сегодняшний день пять человек выздоровели, они выписаны из стационара. 31 заболевший продолжает получать необходимое лечение. У десятерых больных лёгкое течение заболевания в виде ОРВИ, у двух – ОРВИ средней степени тяжести, у девяти – бессимптомное носительство, у десяти – внебольничная пневмония.

Мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и лабораторное обследование подлежащих контингентов продолжаются. По состоянию на 26 апреля проведено 9 039 исследований на COVID-2019. На изоляции по месту жительства находится 301 человек.