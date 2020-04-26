В Благовещенске посетитель супермаркета открыл стрельбу по охраннику (фото, видео)

26 апреля случилось происшествие в супермаркете Благовещенска, расположенном по адресу: улица Театральная, 239. Один из посетителей открыл стрельбу по охраннику.

Информация о случившемся ИА «Амур.инфо» поступила от очевидцев, ее подтвердили в МО МВД России «Благовещенский». В ведомстве сказали, что в дежурную часть поступило сообщение о том, что в один из магазинов зашел мужчина в темной одежде и в темной маске и произвел из неустановленного оружия выстрелы в охранника.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Проводятся мероприятия по установлению лица, причастного к происшествию.

В ведомстве отметили, что охранник ранен в плечо. Очевидцы говорят, что неизвестный стрелял трижды.