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26апреля
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В Благовещенске посетитель супермаркета открыл стрельбу по охраннику (фото, видео)

В Благовещенске посетитель супермаркета открыл стрельбу по охраннику (фото, видео)

26 апреля случилось происшествие в супермаркете Благовещенска, расположенном по адресу: улица Театральная, 239. Один из посетителей открыл стрельбу по охраннику.

Информация о случившемся ИА «Амур.инфо» поступила от очевидцев, ее подтвердили в МО МВД России «Благовещенский». В ведомстве сказали, что в дежурную часть поступило сообщение о том, что в один из магазинов зашел мужчина в темной одежде и в темной маске и произвел из неустановленного оружия выстрелы в охранника.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Проводятся мероприятия по установлению лица, причастного к происшествию.

В ведомстве отметили, что охранник ранен в плечо. Очевидцы говорят, что неизвестный стрелял трижды.

Просмотров всего: 1971

#происшествия #торговля

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Комментарии
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  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    41 минута назад

    Закончились деньги.

  • retrogr

    retrogr
    35 минут назад

    не- скорее до этого конфликт был/навроде без маски не пустил тч найдут быстро

  • цеховик

    цеховик
    29 минут назад

    Качество видео поражает. Браво!

  • yurkakent

    yurkakent
    27 минут назад

    Видео, фото. Смешно бл

  • Sam Usov

    Sam Usov
    21 минута назад

    На видео непонятная хрень.....

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