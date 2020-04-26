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26апреля
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сегодня, 13:27 6

На благовещенском мосту через Зею просела плита перекрытия

На благовещенском мосту через Зею просела плита перекрытия
Фото: instagram.com/blagoveshchensk.rf

На благовещенском мосту через реку Зея ограничено движение транспорта. Это связано с тем, что на одном из пролетов моста просела плита перекрытия.

На место оперативно выехали первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев, специалисты управления ЖКХ, Амурупрадора.

Как сообщает в Инстаграме администрация Благовещенска, опасный участок огорожен. Экипажи ДПС регулируют движение автотранспорта.

На ближайшие часы движение большегрузного транспорта по направлению в город через мост полностью остановлено. Движение грузового транспорта из Благовещенска и легкового транспорта в обоих направлениях будет организовано по одной полосе в реверсивном режиме.

В настоящее время проводится обследование повреждения, определяется объем необходимых ремонтных работ.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Неожиданно...

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    49 минут назад

    вирус прогрыз

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    31 минута назад

    Закономерно.

  • alex 3

    alex 3
    31 минута назад

    Пора наводить понтонный мост. Я давно говорил, что на случай ЧС нужно готовить место и подъездные пути.

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    19 минут назад

    А как же научный институт который в прошлом году экспертизу делал.....

  • Karasik

    Karasik
    12 минут назад

    Алёна Валентиновна 4 минуты назад

    А как же научный институт который в прошлом году экспертизу делал.....

    ну делал и делал.

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