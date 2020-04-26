На благовещенском мосту через Зею просела плита перекрытия

Фото: instagram.com/blagoveshchensk.rf

На благовещенском мосту через реку Зея ограничено движение транспорта. Это связано с тем, что на одном из пролетов моста просела плита перекрытия.

На место оперативно выехали первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев, специалисты управления ЖКХ, Амурупрадора. Как сообщает в Инстаграме администрация Благовещенска, опасный участок огорожен. Экипажи ДПС регулируют движение автотранспорта. На ближайшие часы движение большегрузного транспорта по направлению в город через мост полностью остановлено. Движение грузового транспорта из Благовещенска и легкового транспорта в обоих направлениях будет организовано по одной полосе в реверсивном режиме. В настоящее время проводится обследование повреждения, определяется объем необходимых ремонтных работ. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПРОИСШЕСТВИЯ ДТП КРИМИНАЛ БЛГ (@skaner28) 25 Апр 2020 в 9:24 PDT

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#происшествия #транспорт

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Александр Авдеев