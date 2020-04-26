На благовещенском мосту через Зею просела плита перекрытия
На благовещенском мосту через реку Зея ограничено движение транспорта. Это связано с тем, что на одном из пролетов моста просела плита перекрытия.
На место оперативно выехали первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев, специалисты управления ЖКХ, Амурупрадора.
Как сообщает в Инстаграме администрация Благовещенска, опасный участок огорожен. Экипажи ДПС регулируют движение автотранспорта.
На ближайшие часы движение большегрузного транспорта по направлению в город через мост полностью остановлено. Движение грузового транспорта из Благовещенска и легкового транспорта в обоих направлениях будет организовано по одной полосе в реверсивном режиме.
В настоящее время проводится обследование повреждения, определяется объем необходимых ремонтных работ.
Просмотров всего: 2059