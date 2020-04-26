Благовещенцы в честь 9 Мая пробегут 1 945 «победных километров»

Онлайн-марафон «Победные километры» пройдет в Благовещенске с 1 по 9 мая. Акцию организует управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города.

Чтобы поучаствовать в марафоне, нужно в удобное время пробежать любую дистанцию, зафиксировав результат при помощи спортивных часов или программы-трекера (например, Strava, Nike+, Edmondo и тому подобных). Фото с результатом забега «марафонцам» необходимо опубликовать в своих инстаграм-аккаунтах с хештегом #победныекилометры.

«Марафон мы назвали "Победные километры" в том числе и потому, что для кого-то из участников это будет и личная победа. Например, его первые 5 или 10 километров. Мы предлагаем горожанам в режиме самоизоляции пробежать в общей сложности 1 945 километров», – цитирует пресс-служба администрации Благовещенска начальника отдела по физической культуре и спорту мэрии Татьяну Поздееву.

К акции решили присоединиться известные благовещенцы. В их числе Альбина Попова – руководитель общественной организации любителей бега «Бег к мечте» и Елена Сойникова – мастер спорта по легкой атлетике, победитель европейских игр среди мастеров в 2019 году в Италии, рекордсменка Амурской области в беге на дистанциях 100, 200 и 400 метров. Так, Елена Сойникова пробежит в зачет марафона дистанцию в 45 километров. «Мы приглашаем всех принять участие в онлайн-марафоне вместе с нами. Несмотря на тяжелый период в нашей жизни, когда все мы должны оставаться дома во имя здоровья, предлагаем пробежать 1 945 километров. Пусть каждый из нас внесет вклад в эту дистанцию», – рассказала Елена Сойникова.

9 мая организаторы акции подведут итоги. Памятными призами отметят тех, кто пробежит самое большое расстояние.