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26апреля
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сегодня, 12:49 27

Пациенты с COVID-19 пытались сбежать из больницы в Благовещенске

Пациенты с COVID-19 пытались сбежать из больницы в Благовещенске
Фото: pixabay.com

Дважды пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией пытались сбежать из инфекционной больницы в Благовещенске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Амурской области от 26 апреля.

«Мы считаем, что это вопиющие случаи, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье большого количества людей, – приводятся слова замминистра здравоохранения региона Светланы Леонтьевой. – Люди, зная свой диагноз и понимая ту опасность, которую они представляют, пытаются самовольно покинуть лечебное учреждение, потому что не согласны со строгим режимом инфекционной больницы. И это несмотря на то, что в больнице выставлены посты охраны после аналогичного случая, который произошел месяц назад».

Отмечается, что, по словам медиков, такой случай произошел «сегодня утром». Для быстрого поиска сбежавшего пациента пришлось немедленно вызывать сотрудников УВД с кинологом и «буквально "с собаками" его разыскивать». Сбежавшего нашли и быстро вернули в палату.

За сознательное нарушение протоколов лечения и создание угрозы жизни и здоровью других людей предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Также, по словам Светланы Леонтьевой, люди с признаками ОРВИ и повышенной температурой иногда не вызывают врача на дом, а сами идут в регистратуру поликлиники, тем самым создавая опасность для других пациентов и медперсонала.

«После таких визитов нам приходится закрываться на дезинфекцию и тестировать персонал и других пациентов, которые в это время находились рядом с потенциально опасным больным. Мы еще раз напоминаем вам, уважаемые жители области – если у вас недомогание и температура, вызывайте врача на дом. У нас есть достаточное количество бригад, чтобы приехать ко всем. Не создавайте угрозу тем, кто рядом. Берегите себя и окружающих. Ну и не забывайте, что медики – тоже люди и могут заразиться. Тогда их придется отстранять от работы на период изоляции как контактных минимум на 2 недели. А это значительно увеличивает нагрузку на других сотрудников, чья работа сейчас очень нужна всем нам», – сказала Леонтьева.

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#коронавирус #происшествия

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Комментарии
Показать все (27) Обсудить на форуме
  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    штрафануть по полной

  • atasy

    atasy
    1 час назад

    Вот уроды, не сидится им, тащат свою заразу

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    золотовцы еще не отстреливают бегунков? непорядок

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    штраф да покрупнее идиотам

    за преднамеренное,или умышленное распространение

    Кстати,фио уродов в студию

    Люди имеют право знать имена хероев

  • BS28RUS

    BS28RUS
    1 час назад

    В микрахе его сегодня ловили?

  • Ыукпун

    Ыукпун
    1 час назад

    Может их для надежности через дорогу перевести?

  • ay

    ay
    1 час назад

    "Звезду! Суровому Лейсам Ласиличу!" так хочется гаркнуть в адрес этих дебиловатых безответственных бегунков.

  • Beerman

    Beerman
    1 час назад

    Таким в добавок надо ещё бактерию в организм подсаживать, от которой они на три метра от унитаза отойти не смогут, и всё!

  • дед

    дед
    1 час назад

    идиоты!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    А вот фото, ФИО и домашний адрес таких "бегунков" просто необходимо предавать огласке!

  • ay

    ay
    1 час назад

    домовенок

    А вот фото, ФИО и домашний адрес таких "бегунков" просто необходимо предавать огласке!



    Линчуют же их. Другие малообразованные и несдержанные граждане.

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    ay

    домовенок

    А вот фото, ФИО и домашний адрес таких "бегунков" просто необходимо предавать огласке!



    Линчуют же их. Другие малообразованные и несдержанные граждане.



    А ты (в смысле "они") не нарушай и не бегай

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    В шизо таких,посидят,подумают.( шутка),но что ещё с такими делать.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    59 минут назад

    Когда нибудь вы поймёте, что вся наша страна большая больница. Не буду уточнять какая...

  • Вета007

    Вета007
    51 минута назад

    Представляю что там за условия, если люди бегут... Лежала как-то да... Значит ничего с тех пор не поменялось. Сочувствую заболевшим...

  • домовенок

    домовенок
    49 минут назад

    Вета007Представляю что там за условия, если люди бегут... Лежала как-то да... Значит ничего с тех пор не поменялось. Сочувствую заболевшим...


    Эти не просто заболевшие, а злостные распространители заразы!

  • White Wolf

    White Wolf
    47 минут назад

    С самоо начала нефиг было выпускать этих долбанных туристов за границу по примеру того же Израиля!,

  • Вета007

    Вета007
    46 минут назад

    Сразу анекдот вспоминается... Мол да, всех заразных поймали, изолировали, держим на блинной диете... - А почему на блинной? - А больше ничего под дверь не пролазит!

  • belka717

    belka717
    44 минуты назад

    Вокалист, какая бы не была страна - большая или малая, но соблюдать режим в больнице это крайне необходимо. Мужик ненормальный или не напичкан информацией. Таких надо и штрафовать по полной и ещё статью пришить, чтобы надолго помнил и другим наказывал.

  • Tony Stark

    Tony Stark
    40 минут назад

    Пост охраны в больнице просрал сбежавшего пациента

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    37 минут назад

    belka717

    Вокалист, какая бы не была страна - большая или малая, но соблюдать режим в больнице это крайне необходимо. Мужик ненормальный или не напичкан информацией. Таких надо и штрафовать по полной и ещё статью пришить, чтобы надолго помнил и другим наказывал.



    Зачем штрафовать?.. Надо просто - расстрелять!)).. (по Шарикову)

    А если серьёзно, в стране, где правят руководители заботящиеся о развитии страны, всё делается так, чтобы люди с больниц не убегали, а сами осознавали свою ответственность перед другими людьми и получали полную защиту от государства в критических случаях. (Соц.обеспечение и т.п.)

  • Вета007

    Вета007
    32 минуты назад

    Ага, на костре сжечь... Странно так говорить о людях, которые болеют инфекцией, передающейся воздушно-капельным путем... К тому же все уже сказали, что пандемия закончится только тогда, когда у большей части людей будет иммунитет... Не хочешь ты болеть - носи маску, без необходимости не выходи на улицу, мой руки... Никто не застрахован, даже банальная скорая может к тебе вирус привезти. И что? Все, тебя тоже "сжечь"? Зачем эта истерика? Может по миру этот вирус будет годами гулять пока всех не привьют. А потом мутирует и начнется все заново. Все равно нужно людьми оставаться. А в больницах нужно нормальные условия создавать, чтобы люди не сбегали. Из нашей инфекционки на второй день сделать ноги хочется...

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    25 минут назад

    Весна. Перелетных птиц потянуло в родные края.

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    19 минут назад

    Побег планировали три дня. Закончились сигареты))).

  • Итфат

    Итфат
    19 минут назад

    Вета007

    Ага, на костре сжечь... Странно так говорить о людях, которые болеют инфекцией, передающейся воздушно-капельным путем... К тому же все уже сказали, что пандемия закончится только тогда, когда у большей части людей будет иммунитет... Не хочешь ты болеть - носи маску, без необходимости не выходи на улицу, мой руки... Никто не застрахован, даже банальная скорая может к тебе вирус привезти. И что? Все, тебя тоже "сжечь"? Зачем эта истерика? Может по миру этот вирус будет годами гулять пока всех не привьют. А потом мутирует и начнется все заново. Все равно нужно людьми оставаться. А в больницах нужно нормальные условия создавать, чтобы люди не сбегали. Из нашей инфекционки на второй день сделать ноги хочется...



    Для таких людей нет никаких оправданий. Они знают о своем недуге (причем, заразном) и , тем не менее, готовы пожертвовать здоровьем десятков людей, ради того, чтобы им комфортно "болелось" дома. Вы им сочувствуете до тех пор, пока это не коснулось Вас лично и Вашей семьи. А вот если по пути своего побега они заразили бы кого то из Ваших близких, куда бы испарилось всё Ваше сочувствие.

    Пы.сы.Больница не тюрьма, курс лечения вытерпеть вполне реально.

  • belka717

    belka717
    8 минут назад

    Итфат

    Вета007


    Пы.сы.Больница не тюрьма, курс лечения вытерпеть вполне реально.

    Совершенно верно. Вы правильно и логично рассуждаете. Побыть в больнице 14 дней - это не так-то и долго. А сигареты можно попросить купить кого-нибудь из медиков, думаю не откажут, если, конечно, разрешат.

  • Petta

    Petta
    2 минуты назад

    А телефоны там можно? Говорят забирают.

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