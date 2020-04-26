Пациенты с COVID-19 пытались сбежать из больницы в Благовещенске

Дважды пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией пытались сбежать из инфекционной больницы в Благовещенске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Амурской области от 26 апреля.

«Мы считаем, что это вопиющие случаи, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье большого количества людей, – приводятся слова замминистра здравоохранения региона Светланы Леонтьевой. – Люди, зная свой диагноз и понимая ту опасность, которую они представляют, пытаются самовольно покинуть лечебное учреждение, потому что не согласны со строгим режимом инфекционной больницы. И это несмотря на то, что в больнице выставлены посты охраны после аналогичного случая, который произошел месяц назад».

Отмечается, что, по словам медиков, такой случай произошел «сегодня утром». Для быстрого поиска сбежавшего пациента пришлось немедленно вызывать сотрудников УВД с кинологом и «буквально "с собаками" его разыскивать». Сбежавшего нашли и быстро вернули в палату.

За сознательное нарушение протоколов лечения и создание угрозы жизни и здоровью других людей предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Также, по словам Светланы Леонтьевой, люди с признаками ОРВИ и повышенной температурой иногда не вызывают врача на дом, а сами идут в регистратуру поликлиники, тем самым создавая опасность для других пациентов и медперсонала.

«После таких визитов нам приходится закрываться на дезинфекцию и тестировать персонал и других пациентов, которые в это время находились рядом с потенциально опасным больным. Мы еще раз напоминаем вам, уважаемые жители области – если у вас недомогание и температура, вызывайте врача на дом. У нас есть достаточное количество бригад, чтобы приехать ко всем. Не создавайте угрозу тем, кто рядом. Берегите себя и окружающих. Ну и не забывайте, что медики – тоже люди и могут заразиться. Тогда их придется отстранять от работы на период изоляции как контактных минимум на 2 недели. А это значительно увеличивает нагрузку на других сотрудников, чья работа сейчас очень нужна всем нам», – сказала Леонтьева.