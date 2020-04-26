Глава Белогорска: всем «контактным» важно неукоснительно соблюдать карантин

«Да, первые результаты отрицательные, это хорошо, но это не повод для "контактных" расслабиться, – цитирует Мелюкова пресс-служба администрации Белогорска. – Совместными усилиями Роспотребнадзора, полиции, администрации, городского штаба после случая в терапии удается держать ситуацию на контроле. Важно, чтобы инфекция не расползалась по городу. Но только личная ответственность каждого "контактного" – это самое главное сейчас. Прошу всех "контактных" воздержаться от искушения нарушить режим. От этого зависит здоровье других белогорцев».

Сейчас в терапии в изоляции находятся 43 человека, 16 – в изоляторе и около 100 – в своем жилье.

По состоянию на 25 апреля в Амурской области выявлено пять новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, всего в регионе 33 случая заболевания. 5 завершились выздоровлением, 28 человек продолжают получать лечение. Заболевшие – жители Благовещенска (19 человек), Белогорска (5 человек), Тынды (3 человека), Зеи (3 человека), Свободного (1 человек), Магдагачинского района (2 человека).