Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:35 1

В Свободненском районе сняли на видео вихрь

В Свободненском районе сняли на видео вихрь
Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее вихрь в Свободненском районе. Инстаграм-паблик notsvb отмечает, что это происходило на строительной площадке Амурского газохимического комплекса.

Совсем недавно подобное явление наблюдалось в городе Свободный. Предположительно, это пыльные, или песчаные, вихри. Возникают у поверхности земли днем в малооблачную (обычно жаркую) погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами. Высота их обычно составляет 10-20 метров (в ряде случаев несколько десятков метров), диаметр – 1-5 метров, время существования – от нескольких секунд до 1-2 минут.

Просмотров всего: 1414

#погода

распечатать


Общество

Ветрено, возможны небольшие осадки: прогноз погоды в Приамурье на 26 апреля
Общество 1

По северу возможен мокрый снег: прогноз погоды в Приамурье на 24 апреля
Общество

Возможен гололед: прогноз погоды в Амурской области на 23 апреля
Общество 5

Благовещенцы спасают оголодавших дроздов, попавших в беду из-за снегопада
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Sam Usov

    Sam Usov
    17 минут назад

    Офигенное событие...В микрахе на Тепличке каждый день такие "вихри"...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь