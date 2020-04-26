В Свободненском районе сняли на видео вихрь

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее вихрь в Свободненском районе. Инстаграм-паблик notsvb отмечает, что это происходило на строительной площадке Амурского газохимического комплекса.

Совсем недавно подобное явление наблюдалось в городе Свободный. Предположительно, это пыльные, или песчаные, вихри. Возникают у поверхности земли днем в малооблачную (обычно жаркую) погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами. Высота их обычно составляет 10-20 метров (в ряде случаев несколько десятков метров), диаметр – 1-5 метров, время существования – от нескольких секунд до 1-2 минут.