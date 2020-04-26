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26апреля
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сегодня, 11:01 1

В Приамурье полицейские задержали предполагаемого автоугонщика (фото)

В Приамурье полицейские задержали предполагаемого автоугонщика (фото)

В соцсетях появилась информация об угоне автомобиля в селе Поярково Михайловского района. Подозреваемый был задержан. Данные сведения ИА «Амур.инфо» подтвердили в полиции.

«Сегодня вечером в Поярково совершен угон авто. Мужчина 36 лет в состоянии алкогольного опьянения решил прокатиться на чужом авто, но был пойман нарядом ДПС. Со слов очевидцев, молодого человека сегодня утром только отпустили из-под стражи за хулиганство. Видимо, решил отметить сие событие с ветерком», – написал инстаграм-паблик dpskontrol_28rus, опубликовав соответствующие фотографии.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области агентству сказали, что вечером 25 апреля в селе Поярково со двора дома был угнан автомобиль Toyota Carina. Подозреваемого в угоне задержали сотрудники ДПС. Им оказался неработающий, ранее судимый гражданин 1984 года рождения. Полицией возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)).

Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

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#криминал #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Одногруппник

    Одногруппник
    3 минуты назад

    Но был пойман.... АИ ловят рыбу на озере!

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