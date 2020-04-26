В налоговой инспекции разъяснили, как получить отсрочку по налогам

Начальник отдела по работе с налогоплательщиками УФНС России по Амурской области Татьяна Приезжих стала гостьей программы «Простые вопросы». В интервью она ответила на наиболее часто встречающиеся вопросы от владельцев предприятий.

«Если срок уплаты налогов уже наступил, то тогда налогоплательщики, которые осуществляют деятельность в отраслях, наиболее пострадавших в период распространения коронавируса, могут представить в налоговую инспекцию заявление и определенные пакет документов. На что мы здесь ориентируемся? Это в том числе снижения дохода более чем на 10 %», – поясняет Татьяна Приезжих.

Где найти информацию о том, какие виды деятельности признаны пострадавшими от пандемии, а также будут ли облагаться налогом те выплаты в размере 12130 рублей, который получит от правительства каждый сотрудник пострадавшего во время пандемии предприятия, обо всем об этом в видео.